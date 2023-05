232 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. „Uroczyste święto po wieczne czasy”

Co roku centralnym punktem uroczystości państwowych są wydarzenia na Placu Zamkowym w Warszawie. Fot. materiały prasowe KPRM (CC BY 3.0 PL)

Polacy na całym świecie obchodzą dzisiaj Święto Konstytucji 3 Maja. Ustanowiony 232 lata temu akt prawny miał przyłączyć Polskę do grona nowoczesnych państw Europy. Ustawa zasadnicza, z powodu rozbiorów, straciła znaczenie po 14 miesiącach. Oficjalne uchylenie dokumentu nastąpiło 23 listopada 1793.

Ustawę zasadniczą z 3 maja 1791 roku uznaje się za pierwszą konstytucję w nowożytnej Europie i drugą na świecie – zaraz po amerykańskiej. Deputowani do Sejmu Wielkiego twierdzili, że jest przejawem mądrości i roztropności narodu oraz gotowości do rezygnacji z własnych przywilejów na rzecz dobra wspólnego. Szczególną rangę nadano jej po odzyskaniu niepodległości. – Dzień trzeciego maja, jako rocznica Konstytucji 1791 r., ustanawia się w całej Rzeczypospolitej Polskiej jako uroczyste święto po wieczne czasy – postanowili w 1919 roku posłowie Sejmu Ustawodawczego.

Święto Konstytucji 3 Maja zostało zdelegalizowane przez władze komunistyczne. Przywrócono je w 1981 roku.Fot. materiały prasowe KPRM (CC BY 3.0 PL)

Konstytucja 3 Maja przyznawała prawa polityczne szlachcie i mieszczanom, czyli około 10 proc. społeczeństwa. Odpowiadało to m.in. warunkom amerykańskim, gdzie na pełnię przywilejów mogli liczyć jedynie biali mężczyźni z majątkiem ziemskim. Jednym z przełomowych zapisów dokumentu jest fragment wprowadzający tzw. monteskiuszowski trójpodział władzy. Oznaczał on, że w Polsce funkcjonować będą trzy niezależne organy – dwuizbowy parlament, Straż Praw (rząd) oraz sądy.



Współcześni politolodzy przyznają, że Konstytucja 3 Maja stanowiła postępowy jak na swoje czasy dokument. Zaznaczają, że przyczyniła się do rozwoju polskiej państwowości i prób tworzenia sprawiedliwego społeczeństwa. Rocznica jej uchwalenia od 1918 roku stanowi najważniejsze – obok Narodowego Dnia Niepodległości – święto państwowe w Polsce.



