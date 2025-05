Chcą praw, jakimi dysponują religie. Norwescy weganie pozwali państwo

Norwescy weganie czują się dyskryminowani. Oczekiwali otrzymania środków finansowych przekazywanych rokrocznie grupom wyznaniowym i światopoglądowym. Gdy ich nie dostali, skierowali sprawę do sądu w Oslo.

Założona pięć lat temu organizacja o nazwie Norsk Vegansamfunn (Norweskie Towarzystwo Wegańskie) ubiegała się o status wspólnoty światopoglądowej. Dałoby im to prawo do organizacji ślubów oraz do otrzymywania od państwa norweskiego wsparcia finansowego udzielanego grupom wyznaniowym i świeckim grupom światopoglądowym. To wsparcie w kwocie około 1500 koron na członka (w 2024 podmiotów otrzymujących takie dofinansowanie było 708; łącznie przekazano na ich rzecz ponad miliard koron). Wniosek NVS został rozpatrzony negatywnie. Stwierdzono, że weganizm nie może być uznany za „światopogląd”, ponieważ obejmuje jedynie ograniczony obszar życia człowieka. Po tej decyzji NVS zwróciło się o rozstrzygnięcie sporu do stołecznego sądu.