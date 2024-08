Øyafestivalen będzie w tym roku wegetariański. Mięsożerni festiwalowicze oburzeni dyskryminacją

Już w przyszłym tygodniu, 6 sierpnia, Tøyenparken w Oslo wypełni około 85 tys. fanów muzyki, którzy wezmą udział w kultowym już Øyafestivalen. W ostatnich latach organizatorzy imprezy stopniowo dokonywali coraz bardziej przyjaznych środowisku wyborów, a w tym roku zdecydowali, że menu na festiwalu będzie… całkowicie bezmięsne.

W strefie gastronomicznej nie zabraknie zatem stoisk z żywnością wegetariańską i rybami, które zaspokoją głód festiwalowiczów. Od czasu upublicznienia tej wiadomości 25 lipca doszło jednak do lawiny reakcji. W postach na Facebooku i w komentarzach wiele osób wyraziło niezadowolenie ze zmiany. Niektórzy przyznawali, że poczuli się wręcz zdyskryminowani i będą musieli wymknąć się z koncertów, żeby wrzucić na ząb coś porządnego. inni mówią otwarcie, że polityka festiwalu coraz bardziej im się nie podoba i w przyszłym roku wybiorą konkurencyjny Tons of Rock.

Decyzja organizatorów Øyafestivalen wywołała oburzenie nie tylko mięsożernych uczestników imprezy, ale również właścicieli stoisk z jedzeniem, którzy od lat specjalizowali się na przykład w serwowaniu hamburgerów czy nawet dziczyzny. Uważają, że ekologia jest ważna, ale wykluczenie mięsa z menu to zagranie niesprawiedliwe zarówno dla nich, jak i samych festiwalowiczów, którzy powinni mieć wybór. Pojawiły się głosy, że to tak jakby dopuścić do sprzedaży jedynie bezalkoholowe piwo.