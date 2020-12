Norwegia dalej walczy z pandemią: obostrzenia przedłużone do połowy stycznia, pierwsze szczepienia w Wigilię

Minister sprawiedliwości Monica Mæland oraz szef resortu zdrowia Bent Høie poifnormowali o kolejnych krokach w walce z pandemią koronawirusa. Na konferencji prasowej, która odbyła się 15 grudnia, przekazali, że obostrzenia będą obowiązywały co najmniej do połowy stycznia. Przedstawili także sytuację związaną ze szczepieniami w Norwegii.

W briefingu prasowym uczestniczyli członkowie rządu oraz przedstawiciele norweskiej służby zdrowia. Jedna z najważniejszych informacji dotyczyła kwestii szczepień na koronawirusa w Norwegii. W najbliższych dniach gminy otrzymają sprzęt, który umożliwi szczepienie mieszkańców kraju fiordów. – To kamień milowy w pracy nad powstrzymaniem pandemii. Pierwsza dostawa strzykawek i sprzętu do szczepień, którą teraz wysyłamy, sprawi, że gminy będą dobrze przygotowane do rozpoczęcia prac nad szczepieniami – poinformował zastępca dyrektora Helsedirektoratet Geir Stene Larsen. Według informacji opublikowanych przez NRK, pierwsze szczepienia będą mogły odbyć się w wigilię, 24 grudnia.

Obostrzenia będą obowiązywały co najmniej do połowy stycznia

Minister sprawiedliwości Monica Mæland przypomniała o zmianach, które obowiązują w regulacjach od ostatnich dni. Zaznaczyła, że najważniejsze dotknęły kwestii kwarantanny wjazdowej. Od ostatniego weekendu, małżonkowie mieszkający w oddzielnych krajach, mogą zostać poddani kwarantannie w domu osoby posiadającej stały pobyt w Norwegii. 10-dniową izolację można również spędzić w mieszkaniu wynajmowanym. Szefowa resortu przypomniała, że w najbliższych dniach ważne będzie unikanie niepotrzebnego kontaktu i respektowanie obostrzeń.



Minister zdrowia Bent Høie zwrócił uwagę na obowiązywanie środków ostrożności w okresie świąt. Zapowiedział, że w związku z Bożym Narodzeniem, restrykcje w Norwegii będą obowiązywały co najmniej do połowy stycznia. – Sytuacja jest nadal niestabilna i może się szybko zmienić. Na Boże Narodzenie niektórzy przyjeżdżają do domu z zagranicy lub z innych gmin. Inni świętują Boże Narodzenie za granicą, a następnie wracają do Norwegii. Zwiększa to ryzyko nowej fali zakażeń – powiedział na wtorkowej konferencji szef resortu zdrowia.