Wniosek o wydanie paszportu: konsulat wyjaśnia aktualne przepisy

, którego operatorem jest MSZ. Internetowy system rejestracji wizyt obowiązuje wszystkie polskie placówki konsularne. - Co roku w okresie wakacyjnym lub okołoświątecznym, jak i dodatkowo obecnie, w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią, odnotowujemy szczególnie duże zainteresowanie terminami wizyt ze strony klientów. Urząd konsularny nie ma na to wpływu, jednak do tego okresu można było zarezerwować wizytę na bieżąco, wręcz „z dnia na dzień”, a szereg terminów pozostawało „wolnych” - wyjaśnia konsulat.Informuje też, że. Dzięki temu z terminu może skorzystać ktoś inny. - W przypadku rezygnacji osoby z wizyty i odwołania jej w systemie zapisów, termin tej wizyty zostaje automatycznie odblokowany przez system, co umożliwia zapisanie się kolejnej osoby.Dodajemy wtedy również wcześniejsze terminy w miejsce rezerwacji odwoływanych przez interesantów (jeżeli jesteśmy o tym informowani przez klientów). W lutym i marcu br. około 20-30 proc. osób zapisanych rezygnowało z wizyt, w kwietniu – około 25 proc., zwalniając terminy dla nowych osób, które mogły się zapisać, jeśli monitorowały na bieżąco stronę z zapisami. Niemal codziennie do Wydziału Konsularnego przychodzą osoby, którym udało się zarezerwować termin nawet na dzień przed wizytą, w miejsce anulowanych spotkań - wyjaśnia urząd.