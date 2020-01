Święta, dni wolne i długie weekendy w Norwegii i w Polsce: zaplanuj swój urlop w 2020

Kwiecień

Wielkanoc 2020

9 kwietnia – Wielki Czwartek (Skjærtorsdag) (NO)

10 kwietnia – Wielki Piątek (Langfredag) (NO)

12 kwietnia – Wielkanoc (Påskedag) (NO, PL)

13 kwietnia – Poniedziałek Wielkanocny (Andre Påskedag) (NO, PL)



Wielkanoc 2020 dla osób pracujących w Norwegii to okazja, by cieszyć się dłuższym urlopem. W kraju fiordów bowiem Wielki Czwartek i Wielki Piątek to dni ustawowo wolne od pracy. Można też wypisać wniosek o urlop 6, 7, 8 kwietnia i opcjonalnie 11 kwietnia, jeśli ktoś pracuje w sobotę, by cieszyć się całym wolnym tygodniem.



