Kantory w Polsce nie wymieniają koron norweskich? Sprawdzamy informacje

- Od 31 maja Bank Pekao S.A. zawiesił realizację transakcji gotówkowych w kolejnych walutach skandynawskich - NOK i SEK - takie wiadomości e-mail otrzymali niektórzy nasi czytelnicy. Pokłosiem tej decyzji jest fakt, że w części kantorów w Polsce nie można już wymienić koron na złote, inne placówki nadal skupują walutę, jednak nie wiadomo, przez jaki okres będzie można ją sprzedawać.

Potwierdziliśmy tę informację w placówce bankowej Pekao. Mimo kilkakrotnych próśb o wyjaśnienie przyczyn zawieszenia skupu NOK i SEK, nadal czekamy też na odpowiedź z biura prasowego banku (odpowiedź opublikujemy, jak tylko ją otrzymamy). Być może wpływ na to miała decyzja Norges Bank, który ogłosił, że w czerwcu będzie skupował walutę za równowartość 1,3 mld NOK dziennie. To o 100 mln NOK mniej dziennie niż w maju, a o 200 mln NOK mniej dziennie niż w kwietniu, poinformowała instytucja. Podobna sytuacja miała już miejsce zresztą w przypadku duńskiej korony - banki komercyjne w Danii zaprzestały importu DKK w gotówce, co spowodowało trudności z wymianą korony duńskiej w polskich kantorach.

Norwegia nie wycofuje teraz gotówki

- O tym, że bank nie będzie realizować transakcji gotówkowych w koronie szwedzkiej i norweskiej dowiedzieliśmy się w piątek wieczorem - opowiada pracownica jednego z kantorów. Dodaje, że otrzymali informację, że banki w Norwegii nie będą skupować koron od banków zagranicznych. Pracownik innego kantoru uważa jednak, że powodem zaprzestania przez Pekao S.A. transakcji gotówkowych w walucie norweskiej jest fakt, że Norwegia wycofuje gotówkę. Podobny argument słyszymy zresztą w różnych kantorach kilkakrotnie.



Tymczasem norweskie Ministerstwo Finansów 26 maja opublikowało oświadczenie o powołaniu publicznej komisji, która ma zbadać, w jaki sposób można zapewnić bezpieczne i proste (czyt. bezgotówkowe) płatności dla mieszkańców kraju fiordów w przyszłości. W komunikacie resort podkreśla jednak, że choć w Norwegii na co dzień rzadko korzysta się z gotówki, to nadal pełni ona ważne funkcje w systemie płatniczym. - Możliwość płacenia gotówką może być ważna między innymi ze względu na integrację finansową. Z drugiej strony płatności gotówkowe wiążą się z ryzykiem m.in. prania brudnych pieniędzy, rabunków i przestępstw w miejscu pracy. Obsługa gotówkowa wiąże się również z dużymi kosztami stałymi. Jednocześnie pojawiają się nowe rodzaje systemów płatności i przechowywania wartości - informuje resort. - Storting zwrócił się do rządu o powołanie publicznego komitetu, który oceni rolę gotówki w społeczeństwie w przyszłości. Powołana komisja dokona szerokiej i kompleksowej oceny dziedziny płatności, w tym roli gotówki - dodaje.



Decyzja nie zapadnie jednak na dniach - komitet musi przedłożyć swoje sprawozdanie do 15 listopada 2024 r.



Czekamy również na komentarz norweskiego Ministerstwa Finansów w tej sprawie.