Kolejne załamanie kursu korony. Złoty był silniejszy tylko podczas pandemii

lato 2018 – 0,45 PLN za 1,00 NOK,

kwiecień 2023 – 0,40 PLN za 1,00 NOK.

Stosunek korony norweskiej do złotówki jest najgorszy od momentu wybuchu pandemii koronawirusa. W marcu 2020 roku waluta zbliżyła się do poziomu 0,35 PLN za 1,00 NOK, jednak nigdy nie osiągnęła go. Nie uwzględniając tego okresu, norweski pieniądz jest najtańszy w historii. Osiągnął gorszy poziom w porównaniu z kryzysem finansowym w 2008 roku. Za koronę płacono wówczas minimalnie 0,3996 PLN. Powolny spadek, naznaczony momentami wzrostu, rozpoczął się na przełomie 2011 i 2012 roku. Od czerwca 2013 roku korona norweska nie przekroczyła nigdy średniego poziomu 0,55 PLN. Z kolei w październiku 2014 roku norweska waluta po raz ostatni stabilnie utrzymywała wartość powyżej 0,50 PLN. Kolejne pułapy przekroczyła: