Konsument musi mieć prawo, by płacić gotówką. Chcą doprecyzować przepisy

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że przygotowało propozycję projektu dotyczącą wzmocnienia praw konsumentów do dokonywania płatności gotówkowych. Resort chce, by przepisy jasno stanowiły, że choć Norwegia jest liderem płatności bezgotówkowych, to konsument ma prawo płacić gotówką.

- Istnieje potrzeba doprecyzowania przepisów i wzmocnienia prawa konsumenta do płatności gotówkowych - tłumaczy szefowa resortu Emilie Enger Mehl, cytowana we wrześniowym oświadczeniu prasowym.

Nie mogą nie przyjąć gotówki Zgodnie z propozycją konsument musi mieć prawo do płacenia gotówką we wszystkich stałych lokalach handlowych, w których przedsiębiorcy sprzedają towary lub usługi konsumentom. - Taka forma zapłaty powinna być dostępna dla każdego, także dla tych, którzy nie mogą lub nie chcą korzystać z innych rozwiązań. Niemniej jednak coraz częściej sklepy nie przyjmują gotówki. Rząd chce coś z tym zrobić - mówi Mehl.

Obecne przepisy ustawy o umowach finansowych są niejasne, jeśli chodzi o sytuacje, w których konsumentowi przysługuje prawo do zapłaty gotówką, informuje resort.

Termin zgłaszania zmian w projekcie upływa w grudniu 2022.

Banki już przywołali do porządku W kwietniu tego roku Ministerstwo Finansów nałożyło na norweskie banki surowsze wymagania dotyczące możliwości wpłat i wypłat gotówki przez klientów. Zgodnie z nowymi przepisami bank musi zapewnić klientom możliwość wpłacania i wypłaty gotówki, czy to pod auspicjami danej placówki, czy poprzez umowę z innymi podmiotami świadczącymi usługi gotówkowe. W ciągu kilku lat banki stopniowo ograniczały bowiem podaż gotówki, a możliwość wpłacania i wypłacania jej w oddziałach została w dużej mierze zastąpiona innymi rozwiązaniami. Doszło nawet do tego, że niektóre banki twierdziły, że nie mają obowiązku oferować swoim klientom usług gotówkowych.