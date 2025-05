Coraz więcej młodych w Norwegii podatnych na cyberprzestępstwa. O tych zagrożeniach cyfrowych warto wiedzieć

Niedawne badanie wykazało, że 1 na 3 Norwegów padł ofiarą oszustwa cyfrowego. Ludzie obawiają się szczególnie sztucznej inteligencji, ponieważ mogą nie wyczuć jej działania zanim będzie za późno. Okazuje się dodatkowo, że to wcale nie mało obeznani z nowinkami technicznymi seniorzy, jak stereotypowo się uważa, są szczególnie narażeni na coraz nowsze i bardziej zaawansowane typy cyberprzestępstw.

Grono osób świadomych, że w dobie cyfryzacji przybywa również sposobów, które oszuści wyłudzający poufne dane mogą wykorzystać, i w porównaniu do tego, co zdziałać mogą dziś złodzieje przy pomocy technologii telefon od kogoś podszywającego się pod urzędnika czy policjanta wydaje się przeżytkiem.

Jak twierdzi Torgeir Pettersen, specjalista ds. bezpieczeństwa w firmie ubezpieczeniowej, która udostępniła dane, mężczyźni mają tendencję do nadmiernej pewności siebie i podejmowania większego ryzyka, na przykład przy inwestowaniu w kryptowaluty. I chociaż fakt, iż młodzi ludzie są narażeni na cyberprzestępstwa prawdopodobnie brzmi sprzecznie z tym, w co wierzy wiele osób, nie jest wcale nielogiczne, biorąc pod uwagę ich aktywność w internecie, w mediach społecznościowych, podczas zakupów online i na różnych platformach cyfrowych.

Sytuacja po kradzieży, o której ofiara dowiaduje się od razu, ponieważ na przykład po kliknięciu w link i dobrowolnym udostępnieniu danych oszustowi straciła z konta pieniądze, wydaje się dużo łatwiejsza do zażegnania niż włamanie na konto bez wiedzy jego właściciela. W wielu przypadkach w ogóle nie da się zauważyć żadnych jego oznak.

– Jeśli zapisałeś hasła w przeglądarce, to może dać atakującemu jeszcze większy dostęp. Może to skutkować poważnymi przypadkami kradzieży tożsamości. A Twoje konto e-mail jest szczególnie cenne. Zawiera wszystkie dane i jest często wykorzystywane do resetowania haseł w innych usługach – tłumaczy.