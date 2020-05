Chcą wreszcie zobaczyć swoje rodziny. Kilka tysięcy Polaków podpisało petycję w sprawie zniesienia kwarantanny

Wielu polskich pracowników chciałoby zobaczyć swoich bliskich. stock.adobe.com/standardowa/lusia599

„Dzieci nie widziały taty dwa miesiące”, „w czym jesteśmy gorsi od innych?”, „chcę wrócić do Polski” - Polonia norweska nie ukrywa rozgoryczenia faktem, że każdego powracającego z Norwegii czeka w Polsce dwutygodniowa kwarantanna, choć polskie władze zniosły ją dla rodaków wracających m.in. z pozostałych krajów skandynawskich: Danii i Szwecji. Wielu Polaków zwyczajnie nie stać na 14-dniowe zamknięcie w domu, mimo ogromnej tęsknoty za bliskimi, nie mogą więc wrócić do swoich rodzin. Dlatego powstała petycja w sprawie zniesienia kwarantanny po powrocie z Norwegii, którą podpisało już ponad 4,5 tys. osób.

Reklama

Szanowny Panie Ministrze,



w imieniu swoim i wielu tysięcy obywateli Polski pracujących w Norwegii, zwracam się z uprzejmą prośbą o przywrócenie możliwości płynnego przekraczania granic dla osób wykonujących czynności zawodowe, co wiąże się ze zniesieniem dla wyżej wymienionych osób obowiązku odbycia 14-dniowej kwarantanny.



Tak zaczyna się Tak zaczyna się petycja o zniesienie kwarantanny dla Polaków pracujących w Norwegii, skierowana do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, którą podpisało kilka tysięcy rodaków. Autor petycji, Karol Tarnawski, uważa, że im więcej osób ją podpisze, tym jest większa szansa, że przyniesie ona skutek. - Razem możemy więcej. Może właśnie w ten sposób uda nam się odnieść sukces - mówi.

Co z tą kwarantanną? Petycja jest pokłosiem decyzji władz w Polsce, które od 4 maja zniosły obowiązek odbycia dwutygodniowej kwarantanny dla polskich pracowników powracających z krajów sąsiadujących: Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy, a także tych przekraczających granicę morską - ze Szwecji i Danii. Norwegia jest jednym państwem skandynawskim, po powrocie z którego pracowników w Polsce obowiązuje kwarantanna. - Niezrozumiałym jest wykluczenie Polaków pracujących w Norwegii z decyzji o zniesieniu kwarantanny. Zostaliśmy wykluczeni z grona osób, którym umożliwiono realizacji obowiązków zawodowych bez ryzyka strat finansowych i długiej rozłąki z rodzinami i bliskimi w Polsce - stwierdza się w petycji.



Na pomysł, by ją stworzyć Karol Tarnawski wpadł dlatego, że polskie stacje sanitarno-epidemiologiczne udzielały nieprecyzyjnych informacji. - Zaczęło się od rozmów z kolegami w pracy na temat kwarantanny po powrocie do Polski z Norwegii. Jedni twierdzili, że nie obowiązuje, drudzy z kolei, że obowiązuje. Wypowiedzi te oparte były o informacje przekazane przez odpowiednie dla danego rejonu zamieszkania pracownika Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. Postanowiłem i ja zadzwonić do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie, bo tam mieszkam. Przekazano mi, że Norwegia nie należy do państw dla których została zniesiona kwarantanna. Wtedy zacząłem myśleć. Miałem plan, żeby napisać petycje i przekazać ją, aby każdy z kolegów wysłał ją do swojego rejonowego oddziału stacji sanitarno-epidemiologicznej. Odwiodła mnie od tego myśl, że na tym może to się skończyć, bo niekoniecznie instytucje te będą chciały się tym zająć, czy nawet przekazać dalej. Stąd pomysł, żeby ominąć ten krok i napisać prosto do ministra zdrowia. Tak zrobiłem! - wyjaśnia. 11 maja petycja trafiła do Ministerstwa Zdrowia.

„Dzieci nie widziały taty ponad dwa miesiące” Kiedy w poniedziałek opublikowaliśmy artykuł o tym, że Polacy w Norwegii czują się rozgoryczeni, ponieważ nadal obowiązuje ich kwarantanna po powrocie do Polski, nie sądziliśmy, że spotka się on z takim odzewem. Na naszym Facebooku lawinowo rosła liczba komentarzy, które wyrażały jedną opinię - kwarantannę po powrocie z kraju fiordów należy znieść. Wiele osób wskazywało, że to właśnie przez ten przepis nie mogą zobaczyć się z bliskimi.

Moje małe dzieci nie widziały taty ponad dwa miesiące i nieprędko zobaczą.

Na dzisiaj mam termin porodu... dziecko urodzi sie na dniach mąż nawet nie przytuli.. 5-latek też czeka na tatę

A mój mały 5 miesięcy ogląda tatę na kamerce



Poniżej: pod tym postem pojawiło się mnóstwo komentarzy na temat obowiązkowej kwarantanny.

Inni wskazywali, że decyzja polskich władz jest dla nich niezrozumiała - dlaczego po powrocie z Norwegii w Polsce obowiązuje ich kwarantanna, skoro kraj fiordów opanował pierwszą falę zachorowań na covid-19, podczas gdy rodacy wracający ze Szwecji nie muszą się izolować, mimo że Szwecja ma wysoki wskaźnik zakażeń covid-19?

screenshot FB

Tylko pracownicy transgraniczni Pod poprzednim artykułem czytelnicy pytali, dlaczego Norwegii nie uwzględniono w luzowaniu przepisów dotyczących kwarantanny w Polsce. Odpowiedzi udzieliła nam Ambasada RP w Norwegii, do której również zwracają się rodacy w tej sprawie.

Regulacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. zdejmująca obowiązek odbycia kwarantanny w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej ma na celu umożliwienie płynnego przemieszczania się przede wszystkim pracowników transgranicznych, czyli osób pracujących/mieszkających w państwach sąsiadujących z Polską oraz uczniów i studentów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym. To rozwiązanie wychodzi naprzeciw wymogom codziennego lub cotygodniowego przekraczania granicy. Wyłączenie dotyczy więc państw bezpośrednio sąsiadujących z Polską.



[...]



Celem regulacji znoszącej obowiązek kwarantanny jest przede wszystkim wyjście naprzeciw potrzebom osób, które mieszkając na stałe w obszarach przygranicznych, codziennie lub bardzo często są zobowiązane do przekraczania granicy RP.~Małgorzata Cichucka, I Radca, Ambasada RP w Oslo

W sprawie zniesienia kwarantanny dla Polaków pracujących w Norwegii odpowiedział nam także Główny Inspektorat Sanitarny. - Niestety, nie mamy wpływu na regulacje dotyczące ruchu granicznego. Mogę jedynie powiedzieć, że właściwy dla miejsca pobytu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny może w uzasadnionych przypadkach skrócić lub zwolnić z obowiązku odbycia kwarantanny, ale jest to rozwiązanie przewidziane dla wyjątkowych sytuacji, np. pogrzeb osoby bliskiej - poinformował nas Jan Bondar, rzecznik prasowy GIS.



Warto podkreślić, że odpowiedź w sprawie zniesienia kwarantanny dla Polaków wracających z Norwegii otrzymaliśmy wyłącznie od Ambasady RP w Norwegii, która de facto nie posiada mocy sprawczej, by kwarantannę znieść, gdyż jest to przepis ustanowiony przez władze w Polsce, a także od Głównego Inspektoratu Sanitarnego, który również niewiele może w tej sprawie zdziałać. Odpowiedzi zwrotnej udzieliło niejako Ministerstwo Spraw Zagranicznych, przekierowując nas właśnie do GIS i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z którym to od poniedziałku nasza korespondencja tkwi w martwym punkcie.

Polacy wracający z kraju fiordów - z powodu wstrzymania międzynarodowego ruchu lotniczego, do Polski mogą się dostać np. promem płynącym ze Szwecji.

stock.adobe.com/standardowa

Polacy nie chcą kwarantanny



Czy po powrocie z Norwegii do Polski powinna obowiązywać kwarantanna? Tak Nie Nie mam zdania Głosuj Polonia norweska jednoznacznie opowiada się za zniesieniem dla niej kwarantanny po powrocie do Polski. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy, swoją opinię wyraziło ponad 5 tys. czytelników. 95 proc. z nich uważa, że po powrocie do Polski nie powinna obowiązywać ich kwarantanna, którą niektórzy nazywają aresztem domowym. Za obowiązkową izolacją jest zaledwie 4 proc. ankietowanych.

Kwarantanna? Przecież to jest areszt domowy, pozbawienie wolności !!! Kontrola policji, straszenie jakimiś kosmicznymi karami administracyjnymi.

Nie wiadomo, jaka będzie odpowiedź resortu na petycję. Karol Tarnawski otrzymał informację, że została przekazana do Departamentu Dialogu Społecznego, a on sam ma oczekiwać na odpowiedź. - Gdy będzie odpowiedź w przedmiotowej sprawie, wtedy zostanie umieszczona na stronie ministerstwa wraz z informacją. Z tego, co przejrzałem, to odpowiedzi pojawiają się po okołu dwóch tygodniach. Więc pozostaje czekać - podsumowuje.