Rusza budowa największej uczelni i szpitala w Norwegii. Wmurowano kamień węgielny

Rozpoczyna się budowa największego w Norwegii obiektu uniwersyteckiego i szpitalnego, Livsvitenskapsbygget. 4 maja minister ds. badań naukowych i szkolnictwa wyższego Ola Borten Moe oraz minister zdrowia i opieki Ingvild Kjerkol położyli pod niego kamień węgielny.

Projekt ma połączyć ze sobą nauki ścisłe i przyczynić się do nowego wglądu w to, czym jest życie, starzenie się i choroby.

Teraz Statsbygg dąży do tego, aby kompleks Livsvitenskapsbygget został ukończony w okresie od 2026 do 2027 roku. Następnie wprowadzą się do niego Uniwersytet w Oslo (UiO) i Szpital Uniwersytecki w Oslo (OUS). Będzie to 1500 studentów, 1000 pracowników UiO i 650 pracowników OUS.