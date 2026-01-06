Rekordowe dane z morza. 2025 rok przeszedł do historii
06 stycznia 2026 12:18
Podwyższone temperatury obserwowano także zimą. Fot. Pixabay/CC0
W 2025 roku najwyższe temperatury zanotowano w południowej i zachodniej części kraju. Był to najcieplejszy rok w historii morskich obserwacji w tych regionach.
Rekordy także na dużych głębokościach
W listopadzie na głębokości 100 metrów w rejonie Utsiry temperatura sięgnęła niemal 12 stopni. Średnia dla tego okresu wynosi tam od 8,5 do 10,5 stopnia, co oznacza wzrost o około 2,5 stopnia.
Naukowcy przewidują zmiany w składzie gatunkowym fauny morskiejFot. Havforskningsinstituttet/Espen Bierud/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Zmiany w ekosystemach morskich
Na południu i wschodzie kraju obserwowano masowe obumieranie koralowców głębinowych. Wzdłuż wybrzeża notowano także obecność nowych gatunków, takich jak koniki morskie i żółwie.
Zmiany temperatur na otwartych akwenach
W ostatnich latach coraz częściej występują morskie fale upałów, trwające co najmniej pięć dni. Zjawiska te są coraz dłuższe i według prognoz będą się nasilać, wpływając na funkcjonowanie środowiska morskiego oraz działalność sektorów zależnych od warunków w morzu.
