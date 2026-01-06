Rekordowe dane z morza. 2025 rok przeszedł do historii

Podwyższone temperatury obserwowano także zimą. Fot. Pixabay/CC0

Temperatura wody morskiej u wybrzeży Norwegii w 2025 roku osiągnęła najwyższy poziom w historii. Dane pochodzą z obserwacji prowadzonych przez norweski Instytut Badań Morskich od niemal 100 lat. Naukowcy wskazują na związek z postępującymi zmianami klimatu.

Norweski Instytut Badań Morskich prowadzi pomiary temperatury w stałych punktach wzdłuż wybrzeża od lat 30. i 40. XX wieku. Sieć stacji obejmuje obszar od południa po północ Norwegii.



W 2025 roku najwyższe temperatury zanotowano w południowej i zachodniej części kraju. Był to najcieplejszy rok w historii morskich obserwacji w tych regionach.

Rekordy także na dużych głębokościach Pomiary obejmują zarówno górne warstwy wody, jak i głębokości 50 oraz 100 metrów. Na stacjach Lista, Utsira, Sognesjøen i Bud 2025 rok był najcieplejszy w historii.



W listopadzie na głębokości 100 metrów w rejonie Utsiry temperatura sięgnęła niemal 12 stopni. Średnia dla tego okresu wynosi tam od 8,5 do 10,5 stopnia, co oznacza wzrost o około 2,5 stopnia.

Naukowcy przewidują zmiany w składzie gatunkowym fauny morskiejFot. Havforskningsinstituttet/Espen Bierud/https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

Zmiany w ekosystemach morskich Naukowcy zwracają uwagę na wpływ podwyższonej temperatury wody na życie w morzu. Według Instytutu Badań Morskich część gatunków może zniknąć z norweskiego wybrzeża, a inne pojawią się z cieplejszych rejonów.



Na południu i wschodzie kraju obserwowano masowe obumieranie koralowców głębinowych. Wzdłuż wybrzeża notowano także obecność nowych gatunków, takich jak koniki morskie i żółwie.

Zmiany temperatur na otwartych akwenach Podwyższone temperatury odnotowano również na dużych obszarach Morza Norweskiego i Morza Barentsa. Dane satelitarne wskazują, że wzrost temperatury obejmuje rozległe akweny.



W ostatnich latach coraz częściej występują morskie fale upałów, trwające co najmniej pięć dni. Zjawiska te są coraz dłuższe i według prognoz będą się nasilać, wpływając na funkcjonowanie środowiska morskiego oraz działalność sektorów zależnych od warunków w morzu.