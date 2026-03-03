Za zimno i za sucho. Norwegia podsumowała luty i minioną zimę

Zima jako całość była o 1,5 stopnia poniżej normy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Luty w Norwegii był o 3,1 stopnia chłodniejszy od normy. To najzimniejszy taki miesiąc od 2010 roku.

Norweski Instytut Meteorologiczny opublikował wstępne dane klimatyczne za luty oraz podsumowanie sezonu zimowego. Średnia temperatura w lutym była o 3,1 stopnia niższa od normy dla całego kraju. Cała zima zakończyła się wynikiem o 1,5 stopnia poniżej normy. Eksperci podkreślają, że chłodny okres nie oznacza zatrzymania zmian klimatycznych.

Najzimniejszy luty od 15 lat Luty 2026 roku był najchłodniejszy od 2010 roku. Temperatura w skali kraju wyraźnie odbiegała od normy. Chłodniejsza niż zwykle była także cała zima.



Najwyższe średnie temperatury odnotowano na stacjach przybrzeżnych. Svinøy fyr osiągnęła 2,9 stopnia, czyli 0,8 stopnia poniżej normy. Ytterøyane fyr zanotowała 2,8 stopnia. Najzimniej było w Finnmark. Karasjok - Markannjarga odnotował minus 19,1 stopnia, czyli 5,2 stopnia poniżej normy.



Klimatolog Hans Olav Hygen wskazuje, że mimo chłodnego początku roku trend ocieplenia w Norwegii pozostaje wyraźny. Przypomina o wyjątkowo ciepłym okresie przedświątecznym w 2025 roku. Długotrwałe fale chłodu mogą, jego zdaniem, mieć związek ze zmianami klimatycznymi. W cieplejszym klimacie zjawiska pogodowe mogą utrzymywać się dłużej, zarówno zimą, jak i latem.

Długie fale chłodu mogą wiązać się ze zmianami klimatycznymi.Fot. Statens vegvesen/materiały prasowe

Suchy miesiąc i mniej śniegu W lutym spadło o 50 proc. mniej opadów niż wynosi norma dla kraju. Był to 15. najsuchszy luty w serii pomiarowej prowadzonej od 1901 roku. Najwięcej opadów odnotowano w Brekke i Sogn – 224,4 mm. To o 28 proc. mniej niż zwykle. W kilku lokalizacjach nie ma jeszcze norm odniesienia.



Najbardziej suche stacje znajdowały się w Innlandet i Trøndelag. Otta - Skansen zanotowała 1,7 mm opadów. W Dovre-Lannem spadło 3,3 mm. Pod koniec miesiąca w dużej części kraju było mniej śniegu niż zwykle. Wyjątki pokazano na mapie w raporcie.



Meteorolog Mamen podkreśla, że zimne miesiące są często ubogie w opady. Zaznacza, że opady, które się pojawiają, mają najczęściej postać śniegu. Dlatego lokalnie mieszkańcy mogli odczuwać zimę jako śnieżną, mimo niskich sum opadów w skali kraju.



W 2026 roku astronomiczna wiosna przypada na 20 marca. Dzień później rozpocznie się nowa pora roku w ujęciu kalendarzowym. Meteorolodzy i klimatolodzy inaczej podchodzą do tego typu okresów w roku. W odniesieniu naukowym, zima trwa od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego.