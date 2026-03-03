Za zimno i za sucho. Norwegia podsumowała luty i minioną zimę
03 marca 2026 15:28
Zima jako całość była o 1,5 stopnia poniżej normy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)
Najzimniejszy luty od 15 lat
Najwyższe średnie temperatury odnotowano na stacjach przybrzeżnych. Svinøy fyr osiągnęła 2,9 stopnia, czyli 0,8 stopnia poniżej normy. Ytterøyane fyr zanotowała 2,8 stopnia. Najzimniej było w Finnmark. Karasjok - Markannjarga odnotował minus 19,1 stopnia, czyli 5,2 stopnia poniżej normy.
Klimatolog Hans Olav Hygen wskazuje, że mimo chłodnego początku roku trend ocieplenia w Norwegii pozostaje wyraźny. Przypomina o wyjątkowo ciepłym okresie przedświątecznym w 2025 roku. Długotrwałe fale chłodu mogą, jego zdaniem, mieć związek ze zmianami klimatycznymi. W cieplejszym klimacie zjawiska pogodowe mogą utrzymywać się dłużej, zarówno zimą, jak i latem.
Długie fale chłodu mogą wiązać się ze zmianami klimatycznymi.Fot. Statens vegvesen/materiały prasowe
Suchy miesiąc i mniej śniegu
Najbardziej suche stacje znajdowały się w Innlandet i Trøndelag. Otta - Skansen zanotowała 1,7 mm opadów. W Dovre-Lannem spadło 3,3 mm. Pod koniec miesiąca w dużej części kraju było mniej śniegu niż zwykle. Wyjątki pokazano na mapie w raporcie.
Meteorolog Mamen podkreśla, że zimne miesiące są często ubogie w opady. Zaznacza, że opady, które się pojawiają, mają najczęściej postać śniegu. Dlatego lokalnie mieszkańcy mogli odczuwać zimę jako śnieżną, mimo niskich sum opadów w skali kraju.
W 2026 roku astronomiczna wiosna przypada na 20 marca. Dzień później rozpocznie się nowa pora roku w ujęciu kalendarzowym. Meteorolodzy i klimatolodzy inaczej podchodzą do tego typu okresów w roku. W odniesieniu naukowym, zima trwa od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego.
