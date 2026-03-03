Strona korzysta z plików cookies

kr

Kredyt gotówkowy w Norwegii

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

Eff. rente 15,82%, 100 000 kr. over 5 år, etablering 950 kr., Tot. 142 730 kr.

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

Aktualności

Za zimno i za sucho. Norwegia podsumowała luty i minioną zimę

Redakcja

03 marca 2026 15:28

Za zimno i za sucho. Norwegia podsumowała luty i minioną zimę

Zima jako całość była o 1,5 stopnia poniżej normy. Fot. Adobe Stock, licencja standardowa (zdjęcie poglądowe)

Luty w Norwegii był o 3,1 stopnia chłodniejszy od normy. To najzimniejszy taki miesiąc od 2010 roku.

Norweski Instytut Meteorologiczny opublikował wstępne dane klimatyczne za luty oraz podsumowanie sezonu zimowego. Średnia temperatura w lutym była o 3,1 stopnia niższa od normy dla całego kraju. Cała zima zakończyła się wynikiem o 1,5 stopnia poniżej normy. Eksperci podkreślają, że chłodny okres nie oznacza zatrzymania zmian klimatycznych.
Miały być wpływy, podatek nawet nie wszedł w życie. Norwegia wycofuje kontrowersyjną opłatę

Najzimniejszy luty od 15 lat

Luty 2026 roku był najchłodniejszy od 2010 roku. Temperatura w skali kraju wyraźnie odbiegała od normy. Chłodniejsza niż zwykle była także cała zima. 

Najwyższe średnie temperatury odnotowano na stacjach przybrzeżnych. Svinøy fyr osiągnęła 2,9 stopnia, czyli 0,8 stopnia poniżej normy. Ytterøyane fyr zanotowała 2,8 stopnia. Najzimniej było w Finnmark. Karasjok - Markannjarga odnotował minus 19,1 stopnia, czyli 5,2 stopnia poniżej normy.

Klimatolog Hans Olav Hygen wskazuje, że mimo chłodnego początku roku trend ocieplenia w Norwegii pozostaje wyraźny. Przypomina o wyjątkowo ciepłym okresie przedświątecznym w 2025 roku. Długotrwałe fale chłodu mogą, jego zdaniem, mieć związek ze zmianami klimatycznymi. W cieplejszym klimacie zjawiska pogodowe mogą utrzymywać się dłużej, zarówno zimą, jak i latem.
Długie fale chłodu mogą wiązać się ze zmianami klimatycznymi.

Długie fale chłodu mogą wiązać się ze zmianami klimatycznymi.Fot. Statens vegvesen/materiały prasowe

Suchy miesiąc i mniej śniegu

W lutym spadło o 50 proc. mniej opadów niż wynosi norma dla kraju. Był to 15. najsuchszy luty w serii pomiarowej prowadzonej od 1901 roku. Najwięcej opadów odnotowano w Brekke i Sogn – 224,4 mm. To o 28 proc. mniej niż zwykle. W kilku lokalizacjach nie ma jeszcze norm odniesienia.

Najbardziej suche stacje znajdowały się w Innlandet i Trøndelag. Otta - Skansen zanotowała 1,7 mm opadów. W Dovre-Lannem spadło 3,3 mm. Pod koniec miesiąca w dużej części kraju było mniej śniegu niż zwykle. Wyjątki pokazano na mapie w raporcie.

Meteorolog Mamen podkreśla, że zimne miesiące są często ubogie w opady. Zaznacza, że opady, które się pojawiają, mają najczęściej postać śniegu. Dlatego lokalnie mieszkańcy mogli odczuwać zimę jako śnieżną, mimo niskich sum opadów w skali kraju.

W 2026 roku astronomiczna wiosna przypada na 20 marca. Dzień później rozpocznie się nowa pora roku w ujęciu kalendarzowym. Meteorolodzy i klimatolodzy inaczej podchodzą do tego typu okresów w roku. W odniesieniu naukowym, zima trwa od 1 grudnia do ostatniego dnia lutego.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

