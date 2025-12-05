Wyszukiwarka nie kłamie. Oto czym żyła Norwegia w 2025

Google wskazuje, że trendy odzwierciedlają codzienne potrzeby użytkowników. Thaspol - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Google ujawnił, czego Norwegowie najczęściej szukali w 2025 roku. Wyniki pokazują duże zainteresowanie wyborami do parlamentu oraz wzrost popularności kilku nowych trendów w kulturze, mediach i kuchni.

W pierwszej połowie roku internauci masowo wpisywali w wyszukiwarkę hasło „Valgomat” (quiz wyborczy – to narzędzie online, które pomaga wyborcom sprawdzić, z którymi partiami politycznymi mają najwięcej wspólnego).



Norwegowie pytali również, jak oddać głos, czym jest próg wyborczy oraz jakie różnice dzielą poszczególne partie. Google podkreśla, że lista odzwierciedla codzienne potrzeby użytkowników. Dane wskazują na wzmożone zainteresowanie polityką w roku wyborczym. Jednocześnie użytkownicy szybko reagowali na nowe wydarzenia i zjawiska.

Silne nazwiska i wydarzenia w trendach Drugie miejsce w zestawieniu zajął Charlie Kirk, o którym głośno było po jego śmierci podczas wystąpienia na Utah Valley University. Wśród mocnych trendów znalazły się również zapytania o seryjnego mordercę Eda Geina oraz muzyka Ozzy’ego Osbourne’a.



Na listę trafiły także hasła związane ze sportem i kulturą, jak „Norwegia – Włochy”, „Bodø Glimt Tottenham” czy nazwisko malarza Odda Nerdruma. W zestawieniu pojawił się również Stig Millehaugen.

Rok 2025 połączył polityczne zainteresowania z kulinarnymi poszukiwaniami.Fot. fotolia.com

Seriale, muzyka i kulinarne hity Silne wzrosty zanotowały zapytania dotyczące filmów i seriali. Najczęściej wyszukiwano produkcję „Adolescence”, a tuż za nią „Rekviem for Selina” oraz popularny wśród widzów format „Team Pølsa”. Internauci chcieli też wiedzieć, skąd wziął się pseudonim Øysteina Pettersena. W muzyce największe zainteresowanie wzbudziła Astrid S., obok której pojawiają się nazwiska Caroli i Kjartana Lauritzena.



Na liście kulinarnej dominowało udziec jagnięcy, a tuż za nim dubajska czekolada, bułeczki karnawałowe, focaccia i syrop z rabarbaru.

Top 10 trendów wyszukiwań:

Valgomat – kompas wyborczy / quiz wyborczy Charlie Kirk – imię i nazwisko amerykańskiego działacza Ed Gein – imię i nazwisko seryjnego mordercy Ozzy Osbourne – imię i nazwisko muzyka Labubu – nazwa popularnej figurki kolekcjonerskiej Norge Italia – Norwegia – Włochy (mecz / relacja sportowa) Bodø Glimt Tottenham – mecz Bodø/Glimt z Tottenhamem Elhub – norweski system danych energetycznych Odd Nerdrum – imię i nazwisko norweskiego artysty Stig Millehaugen – imię i nazwisko norweskiego skazańca

Opublikowane rankingi obejmują nie tylko najpopularniejsze hasła, lecz także szczegółowe kategorie dotyczące nazwisk, filmów, muzyki i klasycznych pytań typu „co”, „jak” i „dlaczego”. Tegoroczne dane podkreślają, że użytkownicy korzystają z wyszukiwarki jako narzędzia do zdobywania wiedzy o bieżących wydarzeniach, nowych zjawiskach oraz praktycznych sprawach życia codziennego.