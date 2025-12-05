Strona korzysta z plików cookies

Polsko-norweski

Kalendarz 2026

  • Oslo, Oslo, Norwegia
  • Bergen, Vestland, Norwegia
  • Jessheim, Akershus, Norwegia
  • Stavanger, Rogaland, Norwegia
  • Kristiansand, Agder, Norwegia
  • Ålesund, Møre og Romsdal, Norwegia
  • Trondheim, Trøndelag, Norwegia
  • Brønnøysund, Nordland, Norwegia
  • Mo i Rana, Nordland, Norwegia
  • Bodø, Nordland, Norwegia
  • Sandnes, Rogaland, Norwegia
  • Fredrikstad, Østfold, Norwegia
  • Drammen, Buskerud, Norwegia

1 NOK

Aktualności

Wyszukiwarka nie kłamie. Oto czym żyła Norwegia w 2025

Redakcja

05 grudnia 2025 09:02

Wyszukiwarka nie kłamie. Oto czym żyła Norwegia w 2025

Google wskazuje, że trendy odzwierciedlają codzienne potrzeby użytkowników. Thaspol - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

Google ujawnił, czego Norwegowie najczęściej szukali w 2025 roku. Wyniki pokazują duże zainteresowanie wyborami do parlamentu oraz wzrost popularności kilku nowych trendów w kulturze, mediach i kuchni.

W pierwszej połowie roku internauci masowo wpisywali w wyszukiwarkę hasło „Valgomat” (quiz wyborczy – to narzędzie online, które pomaga wyborcom sprawdzić, z którymi partiami politycznymi mają najwięcej wspólnego).

Norwegowie pytali również, jak oddać głos, czym jest próg wyborczy oraz jakie różnice dzielą poszczególne partie. Google podkreśla, że lista odzwierciedla codzienne potrzeby użytkowników. Dane wskazują na wzmożone zainteresowanie polityką w roku wyborczym. Jednocześnie użytkownicy szybko reagowali na nowe wydarzenia i zjawiska.
Norwegia sportowa czy smartfonowa? Tak wygląda na tle krajów nordyckich

Silne nazwiska i wydarzenia w trendach

Drugie miejsce w zestawieniu zajął Charlie Kirk, o którym głośno było po jego śmierci podczas wystąpienia na Utah Valley University. Wśród mocnych trendów znalazły się również zapytania o seryjnego mordercę Eda Geina oraz muzyka Ozzy’ego Osbourne’a.

Na listę trafiły także hasła związane ze sportem i kulturą, jak „Norwegia – Włochy”, „Bodø Glimt Tottenham” czy nazwisko malarza Odda Nerdruma. W zestawieniu pojawił się również Stig Millehaugen.
Rok 2025 połączył polityczne zainteresowania z kulinarnymi poszukiwaniami.

Rok 2025 połączył polityczne zainteresowania z kulinarnymi poszukiwaniami.Fot. fotolia.com

Seriale, muzyka i kulinarne hity

Silne wzrosty zanotowały zapytania dotyczące filmów i seriali. Najczęściej wyszukiwano produkcję „Adolescence”, a tuż za nią „Rekviem for Selina” oraz popularny wśród widzów format „Team Pølsa”. Internauci chcieli też wiedzieć, skąd wziął się pseudonim Øysteina Pettersena. W muzyce największe zainteresowanie wzbudziła Astrid S., obok której pojawiają się nazwiska Caroli i Kjartana Lauritzena.

Na liście kulinarnej dominowało udziec jagnięcy, a tuż za nim dubajska czekolada, bułeczki karnawałowe, focaccia i syrop z rabarbaru.

Top 10 trendów wyszukiwań:


  1. Valgomat – kompas wyborczy / quiz wyborczy
  2. Charlie Kirk – imię i nazwisko amerykańskiego działacza
  3. Ed Gein – imię i nazwisko seryjnego mordercy
  4. Ozzy Osbourne – imię i nazwisko muzyka
  5. Labubu – nazwa popularnej figurki kolekcjonerskiej
  6. Norge Italia – Norwegia – Włochy (mecz / relacja sportowa)
  7. Bodø Glimt Tottenham – mecz Bodø/Glimt z Tottenhamem
  8. Elhub – norweski system danych energetycznych
  9. Odd Nerdrum – imię i nazwisko norweskiego artysty
  10. Stig Millehaugen – imię i nazwisko norweskiego skazańca
To najczęściej kupowane samochody w Norwegii. Lider zdominował rynek
Opublikowane rankingi obejmują nie tylko najpopularniejsze hasła, lecz także szczegółowe kategorie dotyczące nazwisk, filmów, muzyki i klasycznych pytań typu „co”, „jak” i „dlaczego”. Tegoroczne dane podkreślają, że użytkownicy korzystają z wyszukiwarki jako narzędzia do zdobywania wiedzy o bieżących wydarzeniach, nowych zjawiskach oraz praktycznych sprawach życia codziennego.
Raport Norwegia

Twoje centrum aktualności i najnowszych wiadomości z Norwegii. Publikujemy dziesiątki informacji dziennie, abyś był zawsze na bieżąco. W jednym miejscu znajdziesz kluczowe informacje: od alertów pogodowych i sytuacji na drogach, przez doniesienia z rynku pracy, po najważniejsze wydarzenia z Oslo, Bergen, Stavanger i wszystkich regionów Norwegii.

