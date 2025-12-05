Wyszukiwarka nie kłamie. Oto czym żyła Norwegia w 2025
05 grudnia 2025 09:02
Google wskazuje, że trendy odzwierciedlają codzienne potrzeby użytkowników. Thaspol - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego
Norwegowie pytali również, jak oddać głos, czym jest próg wyborczy oraz jakie różnice dzielą poszczególne partie. Google podkreśla, że lista odzwierciedla codzienne potrzeby użytkowników. Dane wskazują na wzmożone zainteresowanie polityką w roku wyborczym. Jednocześnie użytkownicy szybko reagowali na nowe wydarzenia i zjawiska.
Silne nazwiska i wydarzenia w trendach
Na listę trafiły także hasła związane ze sportem i kulturą, jak „Norwegia – Włochy”, „Bodø Glimt Tottenham” czy nazwisko malarza Odda Nerdruma. W zestawieniu pojawił się również Stig Millehaugen.
Seriale, muzyka i kulinarne hity
Na liście kulinarnej dominowało udziec jagnięcy, a tuż za nim dubajska czekolada, bułeczki karnawałowe, focaccia i syrop z rabarbaru.
Top 10 trendów wyszukiwań:
- Valgomat – kompas wyborczy / quiz wyborczy
- Charlie Kirk – imię i nazwisko amerykańskiego działacza
- Ed Gein – imię i nazwisko seryjnego mordercy
- Ozzy Osbourne – imię i nazwisko muzyka
- Labubu – nazwa popularnej figurki kolekcjonerskiej
- Norge Italia – Norwegia – Włochy (mecz / relacja sportowa)
- Bodø Glimt Tottenham – mecz Bodø/Glimt z Tottenhamem
- Elhub – norweski system danych energetycznych
- Odd Nerdrum – imię i nazwisko norweskiego artysty
- Stig Millehaugen – imię i nazwisko norweskiego skazańca
