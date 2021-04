Nowy program nauczania dla szkół średnich: to największe zmiany w edukacji od lat 90.

26 marca rząd przedstawił projekt reformy edukacji dla szkół ponadpodstawowych (videregående skole), który zakłada zniesienie limitu czasu poświęconego na naukę w szkole średniej i uwzględnienie w podstawie programowej tylko czterech ogólnych obowiązkowych przedmiotów.

Obecnie obowiązuje zasada, że ​​uczniowie szkół średnich muszą zostać ich absolwentami w ciągu trzech lat. Jak zapewnia w rządowym komunikacie minister edukacji Guri Melby, rozszerzone prawo pozwoli jednak osobom, które nie zdały jednego lub więcej przedmiotów za pierwszym podejściem, doszkolić się i w końcu je zaliczyć, a gminom i placówkom edukacyjnym zorganizować odpowiednio dostosowane do uczniów kursy. Rząd chce również, aby szkoły ściślej i bardziej systematycznie współpracowały z uczniami, którzy są często nieobecni lub w ich przypadku istnieje ryzyko porzucenia nauki.

Według danych Centralnego Biura Statystycznego (SSB) każdego roku do 5500 uczniów traci prawo do finansowanej ze środków publicznych szkoły średniej i po nieudanej próbie zaliczenia danego przedmiotu wielu musi zapisać się na prywatny egzamin. Najnowsza reforma ma im dać więcej szans na zdanie i tym samym ułatwić zakończenie edukacji.

Młodzi ludzie mają też mieć większe szanse na odbycie praktyk przygotowujących ich do wykonywania danego zawodu. stock.adobe.com/standardowa

Jeśli chodzi o przedmioty, we wspólnej podstawie programowej mają się znaleźć tylko język norweski, matematyka, język angielski i nowy przedmiot dotyczący demokracji. Dzięki czemu uczniowie zyskają więcej godzin na przedmioty programowe w ramach wybranej linii.

Nowy przedmiot nie ma jeszcze oficjalnej nazwy, ale zgodnie z zapowiedziami pomysłodawców reformy ma być przyszłościowy. – Będzie to przedmiot, na którym uczniowie będą mogli rozwijać kompetencje w zakresie demokracji, równości płci i naukowego myślenia. Nauczą się myśleć krytycznie i zdobędą wgląd w historię i kulturę. Będziemy zapraszać profesjonalistów z uniwersytetów i szkół wyższych oraz organizacje nauczycielskie do udziału w opracowywaniu nowego przedmiotu i do przedyskutowania tego, jak powinien wyglądać plan zajęć uczniów – mówi Melby.