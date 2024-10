Nowa epidemia w Norwegii? Instytut Zdrowia Publicznego ostrzega i zaleca szczepienia

– Zbliżająca się sezonowa epidemia grypy może być silniejsza niż w zeszłym roku – ostrzega Norweski Instytut Zdrowia Publicznego (FHI). Władze zalecają szczególną ostrożność oraz zachęcają do szczepień przeciwko grypie, koronawirusowi i pneumokokom. Szczególną uwagę zwraca się na osoby starsze i z grup ryzyka.

Dyrektorka FHI, Guri Rørtveit, wskazuje, że istnieje większe prawdopodobieństwo silniejszego sezonu grypowego tej zimy niż w poprzednim roku. W związku z tym, instytut zachęca do szczepień, zwłaszcza osoby powyżej 65. roku życia oraz mieszkańców domów opieki i ośrodków seniora. Szczepienia mogą uchronić przed ciężkim przebiegiem choroby, a w niektórych przypadkach nawet przed śmiercią.



Kolejną grupą, na którą zwrócono szczególną uwagę, są osoby cierpiące na choroby przewlekłe. FHI zaleca, aby takie osoby nie tylko zaszczepiły się przeciwko grypie i koronawirusowi, ale także co sześć lat przyjmowały szczepionkę przeciwko pneumokokom. Rørtveit podkreśla, że w zeszłym sezonie wiele osób z grup ryzyka nie zaszczepiło się, co budzi obawy, szczególnie wśród młodszych pacjentów.