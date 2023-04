Wielkanocne jajka i krwawe historie: co Norwegowie czytają podczas påskekrim 2023?

Okres wielkanocny większości z nas kojarzy się z nadejściem wiosny, baziami i żonkilami w wazonie, dekoracjami w postaci kurczaczków, pisanek i zajączków, a także kilkudniowym urlopem i czasem spędzonym z rodziną. W Norwegii do tego zestawu należałoby jednak dodać… morderstwa, porwania i niewyjaśnione zagadki.

Dlaczego? Ponieważ w kraju fiordów påskekrim, czyli wielkanocne czytanie i oglądanie kryminałów, to element tradycji. Jakie tytuły książek z dreszczykiem w tle będą na topie w tym roku?

Ten sukces zainspirował także innych wydawców, którzy postanowili wykorzystać okres świąteczny do promocji kryminałów i thrillerów, co z biegiem lat przerodziło się w regularny zabieg, a Norwegom czytanie opowieści z dreszczykiem w ramach påskekrim weszło w krew.

Tytuł książki, Hundedager , nawiązuje do kanikuły, szczególnie gorącej pory w roku. W najnowszej książce Geira Tangena z ponownym udziałem nadinspektora Gabriela Fjella mały chłopiec zostaje znaleziony zamordowany w okolicy turystycznej w Haugesund. Brutalna przemoc wobec bezbronnego dziecka szokuje nawet doświadczonych policjantów. Sprawą zajmują się Fjell i jego zespół, a śledcza Kripos Aida Ibrahim przyjeżdża z Oslo, aby pomóc im w pracy.

Skaugum, wczesna wiosna, o 04:41. Siedmiu mężczyzn w czarnych mundurach odbiera życie strażnikom rodziny następcy tronu i porywa norweską księżniczkę. Cała Norwegia jest postawiona w stan gotowości. Norweskie służby ratownicze zwracają się do policyjnego śledczego Fransa Nansena, który ma odrębną przeszłość w siłach specjalnych.

Ale Nansen musi opiekować się własną małą córeczką, po tym, jak stracił żonę w pożarze. Dopiero samemu następcy tronu udaje się przekonać Nansena do podjęcia się niemożliwej misji: na własną rękę musi przekroczyć północną granicę, odnaleźć księżniczkę i sprowadzić ją z powrotem na terytorium Norwegii żywą.

Chociaż Tore Aurstad zadebiutował jako autor powieści dla dzieci, tym razem zdecydował się na horror literacki, Nattreise. Bohater książki, Thomas Dahl, to były gwiazdor rocka i prezenter, który ma za sobą wiele skandali. Teraz tworzy program telewizyjny na odległej wyspie w północnej Norwegii i wraz z jego uczestnikami zamieszkuje rzekomo nawiedzony dom należący do okultystycznej sekty.

Ofiara z podejrzaną przeszłością. Policjant, który ma coś do udowodnienia. Co wyniknie z tej kombinacji w Pasażerze (Passasjeren) Svena Pettera Næssa?

Karl Kolstad to gangster, który został biznesmenem i założył własną firmę taksówkarską. Kontrowersyjny mężczyzna nieustannie znajduje się w centrum uwagi policji. Pewnego ranka zabiera pasażera do taksówki i wyrusza w swoją ostatnią podróż. Tymczasem pierwszy oficer Harinder Singh wraca do policji w Oslo po tym, jak wypadł z łask Kripos. Teraz powierzono mu zadanie zbadania morderstwa z taksówki, ale na jaw musi wyjść wiele tajemnic…