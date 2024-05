Sztuka współczesna wśród norweskiej przyrody: rozpoczyna się sezon w jednym z najważniejszych muzeów Europy

Arcydzieło architektury Twist to zarówno galeria, most, jak i rzeźba w jednym. wikimedia.commons/ fot. Jan-Tore Egge/ https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en

Wszyscy spragnieni kontaktu z norweską sztuką i naturą mogą zacierać ręce, bowiem już 4 maja rozpoczyna się sezon w jednym z najważniejszych obiektów poświęconych dziełom współczesnych artystów w Europie. Kompleks Kistefos, bo o nim mowa, składa się dziś z muzeum przemysłu, dwóch galerii sztuki i imponującego parku rzeźb w malowniczej okolicy.

Kistefos prezentuje cyklicznie nowe wystawy dzieł sztuki uznanych artystów krajowych i międzynarodowych w dwóch galeriach: The Twist i Nybruket Gallery.

Arcydzieło architektury Twist to zarówno galeria, most, jak i rzeźba w jednym. Budynek o powierzchni 1000 metrów kwadratowych skręca się w połowie drogi, przecinając rzekę Randselva. Galeria Nybruket mieści się zaś w jednym ze starych budynków fabrycznych A/S Kistefos Træsliberi.