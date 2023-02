Nocleg z widokiem na fiord. Niezwykłe miejsce jak magnes przyciąga turystów

Domy zaprojektowano tak, by wyglądały, jakby dosłownie unosiły się nad klifem. The Bolder/Henrik Moksnes Bitmap/materiały prasowe

Około godziny drogi od lotniska w Stavanger znajduje się miejsce, które turystów kusi tym, co w Norwegii najwspanialsze - widokami natury. The Bolder, bo tak nazywają się nowoczesne całoroczne domy letniskowe, będące jednocześnie punktami widokowymi, ma wtapiać się w krajobraz, bo to on gra tu pierwsze skrzypce.

A widok rzeczywiście robi wrażenie. Z The Bolder rozpościera się panorama Lysefjorden - jednego z najbardziej spektakularnych fiordów w Norwegii. To tutaj znajdują się takie perły norweskiej turystyki, jak słynna ambona Preikestolen czy Kjerag. Magazyn Forbes umieścił The Bolder na swojej liście . - Jesteś sam na sam ze swoimi myślami, podziwiając widok na norweski fiord - czytamy w zestawieniu.A widok rzeczywiście robi wrażenie. Z The Bolder rozpościera się panorama Lysefjorden - jednego z najbardziej spektakularnych fiordów w Norwegii. To tutaj znajdują się takie perły norweskiej turystyki, jak słynna ambona Preikestolen czy Kjerag.

Luksus w głuszy Pierwsze dwa małe domy o powierzchni 22 metrów kwadratowych, oddane do użytku latem 2020, zaprojektowano tak, by wyglądały, jakby dosłownie unosiły się nad klifem. - W Bolder chcieliśmy uchwycić przejście między fiordem a górą. [Domy -red.] wzniesione tak, by w minimalnym stopniu wpływać na przyrodę, wzmacniają wrażenia płynące z unoszenia się nad fiordem. Mają lustrzany kształt, co oznacza, że ​​dach i spód mają ten sam wzór, zapewniający wizualny efekt nieważkości - czytamy na stronie internetowej obiektu.

Widoki z tego punktu widokowego są zachwycające bez względu na porę dnia i nocy, stwierdzili dziennikarze Forbes. The Bolder/Henrik Moksnes Bitmap/materiały prasowe

Choć otoczenie sprzyja kontemplacji natury - domy otaczają bowiem sosny, urwiska prowadzące w dół do fiordu, a także bezkresne niebo, to oprócz psyche, zadbano także o somę. Każdy z domów jest więc wyposażony w wysokiej jakości meble, urządzono je także bardzo “designersko” - nic dziwnego, że Bolder stało się więc popularną instagramową miejscówką. Ściągają tu turyści nie tylko z Norwegii, ale też z zagranicy.

Za taki widok trzeba słono zapłacić Choć w Norwegii zgodnie z prawem powszechnego dostępu do natury (allemannsretten) za obcowanie wśród przyrody oczywiście płacić nie trzeba, to jednak sam na sam z takim widokiem w wersji VIP już sporo kosztuje. Najtańsza opcja noclegu to koszt 3,9 tys. NOK za jedną noc, wersja najdroższa 9,8 tys. NOK za dwie noce. Mimo ceny chętnych nie brakuje. Obłożenie jest tak duże, że właściciele obiektu postanowili wybudować trzy kolejne domy. - Ludzie pielgrzymują, żeby tu przyjechać. [...] odwiedziła nas para z Chin. Podróżowali z Anglii przez trzy dni, aby tego doświadczyć - powiedziała NRK Elin Engelsvoll, która zarządza obiektem. Nowe budynki są trochę większe - mają nie 22 metry kwadratowe, a 35 m2 powierzchni. Tym razem domy zaprojektowało słynne biuro architektoniczne Snøhetta, które w swoim portfolio ma m.in. projekt pierwszej podwodnej restauracji w Europie.

Miejsce otwarto w środku pandemii koronawirusa - miało to wpływ na jego wręcz natychmiastową popularność - Norwegowie bowiem szukali odosobnionych miejsc, w które mogą wyjechać, by odpocząć z dala od innych osób.The Bolder/Henrik Moksnes Bitmap/materiały prasowe

