Seterkultur i bunad. Norweskie nowości na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO

W początkach grudnia Norwegowie mieli co świętować. Na „Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego” UNESCO wpisano tradycje związane z norweską kulturą pasterską oraz z bunadami.

Na wzmiankowanej liście znajdowało się już kilka związanych z Norwegią zjawisk (jednym z nich jest stev, rodzaj ludowego, czterowersowego utworu lirycznego pielęgnowany do dziś w Setesdal). Teraz, po latach starań, przyszła pora na kolejne.

„Seter” to skandynawska chata pasterska wraz z jej bezpośrednim otoczeniem, położony najczęściej w górach, drewniany budyneczek o charakterze mieszkalno-gospodarczym, używany w czasie letniego wypasu owiec, kóz i krów. Chatki te – w których dawniej produkowano nabiał, między innymi masło i brunost – wciąż można dostrzec w krajobrazie Norwegii (i, w mniejszym stopniu, Szwecji). Malutkie, niepozorne, z dachami porośniętymi trawą… co się w nich takiego kryje?

Chaty pasterskie odegrały ważną rolę nie tylko w życiu społeczno-gospodarczym, ale i w literaturze. Literaturoznawczyni Ellen Rees postrzega pochodzące z XIX wieku dzieła literackie opisujące funkcjonowanie tych pasterskich chat jako istotny element budowania norweskiej tożsamości narodowej. To tam – u norweskiego chłopa żyjącego niełatwym życiem w otoczeniu surowego, groźnego piękna fiordów i gór – można było, zdaniem ówczesnej elity kulturalnej, znaleźć esencję „norweskości”. Seter miała stanowić idealną scenerię skromnego, prostego, godnego życia przedstawicieli gospodarnego, niestrudzenie zmagającego się z nieprzyjazną naturą, lecz mimo to pogodnego narodu…

Rzecz jasna był to obraz uromantyczniony i wyidealizowany. Seter jest świadectwem tego, jak ubogi naród stanowili do niedawna Norwegowie… Einar Odden, autor książki „Den norske hytta. En biografi”, wspomina na przykład, że nie tylko ludziom bywało ciężko. Że również zwierzęta cierpiały, bo oprócz jasnej strony – letniego, górskiego wypasu zwierząt, była też ciemna – głodzenie ich w okresie zimowym.

Rzut oka na to, ile mogło tych trolli być… bo może tyle, co chat? Tych ostatnich, jak dawniej czasem twierdzono, było niegdyś w Norwegii 100 000. Gdy jednak je faktycznie po raz pierwszy przeliczono, a uczyniono to w roku 1907, doliczono się ich jedynie 44 329. Dziś tych, które wciąż stoją (sporo można zobaczyć na przykład w Valdres i Gudbrandsdalen) coraz rzadziej używa się w funkcji jakkolwiek zbliżonej do pierwotnej (takich chat zostało mniej niż 800).

Często zamieniano je w hytty, turystyczne domki letniskowe. Mało tego, zdarza się, że nowo budowane hytty nawiązują stylem do seter (nawiązania te są jednak bardzo symboliczne; wnętrze seter potrafiło być przestrzenią ciemną jak smoła, a wrażenie to mógł wzmacniać dym ze znajdującego się wewnątrz paleniska). Norwegowie wciąż lubią czuć się ludźmi natury…