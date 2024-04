Geiranger. Wieś wśród fiordów, która może zniknąć

Geiranger to niezwykłe miejsce na mapie Norwegii. Niewielką wieś zamieszkuje mniej niż 250 osób. Dzienna liczba turystów przekracza często 15 tys. Jeden z największych skarbów kraju fiordów może jednak zniknąć z powodu osuwisk i potencjalnego tsunami.

1. Turyści wygrywają z mieszkańcami