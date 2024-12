Saam w Nowym Jorku. Sukces saamskiego artysty w międzynarodowym konkursie fotograficznym

Gjert Rognli, queerowy saamski artysta pochodzący z północnej Norwegii, zdobył srebrną nagrodę w jednej z kategorii konkursu New York Photography Awards. Jego fotografia inspirowana jest nagrobkiem pewnego saamskiego artysty przygotowanym przez jeszcze innego saamskiego artystę. Jak wygląda efekt takiego „trzy w jednym”?

Pracę Rognliego, zatytułowaną As I walked through the night, I knew something was waiting for me - Ija čađa vádjolettiin mun dihtenjuoidá lea vuordimin mu doceniono wcześniej w Wielkiej Brytanii, Japonii i na Węgrzech. Świetlisty barwny krąg w lesie… skąd pomysł na taką fotografię?