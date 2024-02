„Piękno i kruchość naszej planety”: zdjęcie niedźwiedzia ze Svalbardu zdobyło prestiżową nagrodę

Nima uchwycił moment, w którym młody niedźwiedź zapadł w sen. Wildlife Photographer of the Year/Nima Sarikhani/materiały prasowe

Zdjęcie drzemiącego niedźwiedzia polarnego zwiniętego w kłębek na górze lodowej podbiło serca internautów i zostało zwycięzcą tegorocznej nagrody People’s Choice Award dla Fotografa Roku Dzikiej Przyrody. Wykonano je na Svalbardzie.

O nagrodę People’s Choice Award ubiegało się 25 autorów. Ponad 75 tys. miłośników fotografii dzikiej przyrody z całego świata oddało swoje głosy na tegorocznego zwycięzcę. Lodowe łóżko ( Ice Bed ) – zdjęcie Nimy Sarikhaniego, przedstawiające młodego niedźwiedzia polarnego zasypiającego na górce z lodu, zostało uznane najlepszym według głosujących w kategorii Wildlife Photographer of the Year.

Wystawa w Londynie

Zdjęcie Lodowe łóżko i cztery konkurencyjne fotografie zostały wybrane do finału z krótkiej listy 25 zdjęć wyróżnionych przez Muzeum Historii Naturalnej w Londynie oraz międzynarodowe jury spośród prawie 50 tys. zdjęć przesłanych do 59. edycji konkursu Wildlife Photographer of the Year. Pięć najlepszych z nich będzie można oglądać zarówno w internecie, jak i na towarzyszącej wystawie w londyńskim muzeum do 30 czerwca 2024 r.