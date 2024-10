Radość w kraju fiordów: Norwegia z prestiżowymi nagrodami od Rady Nordyckiej

Nagrodę w kategorii film zdobył z kolei – już po raz drugi – Dag Johan Haugerud. Nagrodzono go za film o nieskomplikowanym tytule Sex. Poprzednio, cztery lata temu, było podobnie – film nagrodzony w 2020 roku nosi równie prosto brzmiący tytuł Barn. W polskiej dystrybucji to Nasze dzieci. Film opowiada o nastoletniej córce polityczki Partii Pracy nieświadomie doprowadzającej do śmierci syna polityka Partii Postępu. Można go obejrzeć tutaj Większość czasu w filmie Sex wypełniają rozmowy… dwóch czterdziestoletnich kominiarzy. Jak zawyrokowało jury, „seks nigdy nie jest tylko seksem. Nic nie obnaża tego lepiej niż inteligentna, filozoficzna komedia Daga Johana Haugeruda”.