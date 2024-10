Październik pod znakiem norweskich filmów dla dzieci: rusza festiwal online Młode Horyzonty

Lubicie pokazywać rodakom Norwegię? Za chwilę pojawi się doskonała ku temu okazja – festiwal filmowy online, gdzie norweskim produkcjom dla młodych widzów poświęcono osobną sekcję. Coś dla siebie znajdą zarówno trzylatki, jak i nastolatki. Filmy dostępne będą głównie na terytorium Polski, ale i dla widzów zagranicznych istnieje pewna furtka.

W czasie festiwalu obejrzeć można zarówno aktorskie filmy fabularne, jak i animacje i dokumenty z całego świata. Po edycji stacjonarnej, która odbywała się głównie w warszawskich i wrocławskich kinach, ruszy edycja online. Potrwa od 10 do 27 października.

Inna propozycja to ekranizacja – przetłumaczonej także na polski – powieści Lars jest LOL. Film pod tym samym tytułem to opowieść o norweskiej szkole i o dziewczynce, która dostaje polecenie zaopiekowania się nowym uczniem, chłopcem z zespołem Downa (i początkowo wcale nie ma na to ochoty).