Norweskie miasto Europejską Stolicą Kultury 2024. Co warto zobaczyć w Bodø?

Bodø jest 12. co do wielkości miastem w Norwegii. stock.adobe.com/licencja standardowa

Po raz pierwszy Europejska Stolica Kultury znajduje się za kołem podbiegunowym. W 2024 r. to Bodø – położone w norweskim okręgu Nordland – wraz z dwoma innymi miastami Europy będzie nosić ten tytuł, oferując w ciągu całego roku łącznie około 1000 atrakcji.

– Pokażcie reszcie Europy, jakie są regiony północne; natura, kolory, zasoby, ludzie, muzyka, sztuka, możliwości. I bądźcie odważni – powiedział premier Jonas Gahr Støre podczas uroczystego otwarcia Bodø jako kulturalnej stolicy 3 lutego.

Liczące 50 tys. mieszkańców (stan na 2023 rok) Bodø jest 12. co do wielkości miastem w Norwegii. Jednak w ostatnich latach odnotowano ogromny wzrost jego populacji, a celem jest jej zwiększenie do 70 tys. osób w roku 2030.

1000 wydarzeń w rok Bodø jako Europejska Stolca Kultury 2024 jest największym w historii tego typu projektem w północnej Norwegii. W ciągu roku w samym mieście i całym regionie zostanie zorganizowanych ponad 1000 wydarzeń. Koncerty – od klasyki po jazz, od rock and rolla po tradycyjną muzykę Samów – połączą się z pokazami tańca, przedstawieniami teatralnymi, wystawami artystycznymi, wydarzeniami gastronomicznymi, sportowymi i warsztatami w plenerze.

– Wymiar Arktyki to ważna koncepcja, którą chcieliśmy odzwierciedlić – mówi Marit Helene Thoresen, dyrektorka ds. komunikacji Bodø 2024.

Program został podzielony na pięć pór roku: Nadchodzi słońce, Wiosenny optymizm, Świętojańskie szaleństwo, Jesienne burze i Arktyczne światło. Do najbardziej atrakcyjnych wydarzeń należy Triennale Sápmi, które odbędzie się w dniach 17 sierpnia – 6 października. Zgromadzi instalacje i dzieła saamskich artystów z Norwegii, Szwecji i Finlandii. Oficjalne przekształcenie Muzeum Miejskiego w Muzeum Saamów nastąpi 26 kwietnia wraz z otwarciem wystawy gromadzącej 200 obiektów związanych z kulturą rdzennych mieszkańców Północy.

Oczekuje się, że ponad pół miliona podróżnych odwiedzi Bodø i Nordland podczas wydarzeń w 2024 roku, które organizatorzy nazywają „największą imprezą na świecie”. Największą pod względem czasu trwania – z działaniami i wydarzeniami odbywającymi się przez cały 2024 rok – ale także pod względem lokalizacji, ponieważ Nordland rozciąga się na długości prawie 1300 kilometrów z północy na południe.

Wir, lodowiec i schody do nieba Co jeszcze warto zobaczyć w Bodø? Chociażby Saltstraumen, najsilniejszy wir na świecie. Przez cieśninę o długości 3 km i szerokości 150 metrów co 6 godzin przepływa ponad 400 milionów metrów sześciennych wody z prędkością do 20 węzłów. Wyjątkowa lokalizacja stała się eldorado zarówno dla rybaków, jak i nurków.

Wir Saltstraumen, Nordland, Norwegiastock.adobe.com/licencja standardowa

Będąc w okolicy, wypada zajrzeć także do Muzeum Saltstraumen, gdzie można dowiedzieć się o jednej z najstarszych osad ludzkich w Norwegii (około 11 tys. lat), najstarszym instrumencie muzycznym w Norwegii czy lokalnych łodziach i statkach Wikingów.

Mimo że to to kilka godzin jazdy od miasta, piesza wędrówka po Fykantrappa jest wyjątkowym przeżyciem, wysoce zalecanym podczas wizyty w regionie Bodø. Można je również połączyć z noclegiem i wycieczką na lodowiec Svartisen.

Fykantrappa to drewniane schody przylegające do zbocza góry, zbudowane w 1919 roku przez ludność Rallare. Schody są dobrze utrzymane i mają około 1,7 km długości, łącznie 300 metrów wysokości i 1129 stopni.

Tylko 20 minut od Fykantrappa znajduje się Svartisen, drugi co do wielkości lodowiec w Norwegii. Ma w sumie powierzchnię 370 kilometrów kwadratowych, a najniższy punkt znajduje się niecałe 20 metrów nad poziomem morza, co czyni go bardzo łatwo dostępnym. Wędrówka z parkingu na lodowiec zajmuje około godziny.

Kulturalna reprezentacja Europy Godna odwiedzenia jest również katedra w Bodø. Ten wyjątkowy kościół został zbudowany w 1956 roku po zniszczeniu poprzedniego budynku w wyniku bombardowania centrum miasta w 1940 roku podczas II wojny światowej. W 1946 roku odbył się konkurs architektoniczny, który wygrała firma Blakstad & Munthe Kaas. Katedra ta jako jedna z pierwszych świątyń w Norwegii posiadała wolnostojącą wieżę.

Norweskie Muzeum Lotnictwa jest jednym z najpopularniejszych muzeów w Bodø, a jego ogromna kolekcja samolotów zaskakuje większość odwiedzających. To narodowe muzeum lotnictwa w Norwegii i największe ze wszystkich muzeów lotnictwa w Skandynawii. Przedstawia historię lotnictwa Norwegii od początków aż po dzień dzisiejszy. Muzeum podzielone jest na dwie części: samoloty wojskowe i cywilne.

Svartisen to drugi co do wielkości lodowiec w Norwegii.stock.adobe.com/licencja standardowa

Stolica Kultury to program unijny istniejący od 1985 roku. Pierwszą z nich zostały Ateny, a celem wydarzenia było zjednoczenie ludności Europy. Dwa norweskie miasta, Bergen (2000) i Stavanger (2008), były już wcześniej europejskimi stolicami kultury. W 2024 roku tytuł ten przypadł Bodø, Tartu w Estonii i Bad Ischl w Austrii.

Źródła: regjeringen.no, kongehuset.no, elpais.com, visitnorway.com, norwaytravelguide.no, norwegian.com