Wybory prezydenckie 2020 nie odbędą się 10 maja. PKW: „Pozbawiono nas kompetencji"

W konsekwencji wójtowie oraz konsulowie nie przygotowują spisów wyborców, nie będzie obowiązywać tzw. cisza wyborcza, a lokale wyborcze pozostaną zamknięte. To ważna informacja również dla norweskiej Polonii, która na podstawie obowiązujących przepisów miałaby do wyboru tylko dwa obwody wyborcze – obydwa w Oslo. By oddać głos, Polacy mieszkający w Norwegii musieliby udać się do komisji osobiście , co z logistycznego punktu widzenia dla większości wyborców mogłoby się okazać niewykonalne. Komunikat PKW, że głosowanie na prezydenta RP nie odbędzie się 10 maja, przekazała redakcji Ambasada RP w Oslo.