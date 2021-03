Od dziś zaostrzone środki kontroli w 10 gminach na północy

Najwyższy poziom ryzyka infekcji (poziom A) ustanowiono dla Bodø. W gminie nie wolno organizować wydarzeń publicznych, dozwolone jest wyłącznie zorganizowanie pogrzebu. Odwołuje się też wszelkie zajęcia sportowe i rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. Wszyscy pracownicy, jeśli pozwala na to ich profesja, mają pracować zdalnie. Centra handlowe zostają zamknięte. Działalność mogą prowadzić tylko sklepy spożywcze, apteki, stacje benzynowe, monopolowe itp. Restauracje mogą sprzedawać posiłki wyłącznie na wynos, obowiązuje zakaz serwowania alkoholu. Wszelkie obiekty rekreacyjne, takie jak kina, teatry, muzea itp., a także sportowe (baseny, siłowni) zostają zamknięte. W przestrzeni publicznej trzeba nosić maseczkę ochronną.W pozostałych 9 gminach obowiązuje ryzyko epidemiczne określone przez władze jako poziom C - “dość wysoki poziom”. Obikety rekreacyjne i sportowe mogą pozostać otwarte dla osób poniżej 20 roku życia, sportowców wyczynowych, a także osób uczęszczających na rehabilitację. Wszyscy pracownicy, jeśli pozwala na to ich profesja, mają pracować zdalnie. Centra handlowe pozostają otwarte. Oficjalny komunikat resortu zdrowia