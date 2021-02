Norweski rząd upraszcza regionalne środki kontroli. Będzie mniej „poziomów działania”

Norweski rząd zdecydował się na uproszczenie regionalnych środków kontroli infekcji koronawirusa i ujednolicenie oznaczeń zagrożenia epidemicznego, informują władze w komunikacje prasowym z 21 lutego.

Liczba poziomów działania w przypadku wybuchu regionalnych ognisk zakażeń koronawirusa została zmniejszona z czterech do trzech, a terminy ring 1 czy ring 2 nie będą już używane w kontekście lokalnych obostrzeń. Ma to ułatwić orientację w przepisach, gdy w danej gminie poziom infekcji będzie wymagał wdrożenia specjalnych środków kontroli.

Chociaż rząd nadal będzie musiał zdecydować o środkach regionalnych, gdy potrzebny będzie szybki i skoordynowany proces wdrażania ich w przypadku wybuchu lokalnych ognisk epidemii koronawirusa, od 23 lutego będą funkcjonowały tylko trzy poziomy działania: A, B i C. Miary na poziomie A będą najbardziej rygorystyczne, podczas gdy na poziomie C – najłagodniejsze. Procedura będzie taka sama jak poprzednio: im poważniejsze ogniska, tym ostrzejszy poziom środków dla gmin.

Ponieważ surowe środki kontroli zakażeń wiążą się z dużym obciążeniem, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży, władze ustaliły, że gminy same rozważą, czy przedszkola i szkoły powinny przejść na poziom czerwony i zostać zamknięte. Szkoły powyżej podstawowych nie będą już automatycznie zamykane na poziomie działania A. Czytelnie i biblioteki akademickie będą mogły pozostać otwarte natomiast nawet na poziomie C.

Wyjątek dotyczący dostępu do obiektów szkoleniowych, gdy wykładu czy kursu nie można przeprowadzić cyfrowo, jeśli jest to konieczne do utrzymania postępów w nauce, zostaje utrzymany. Nauczanie jest dozwolone w grupach do 10 osób.