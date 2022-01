Norwegia znosi kwarantannę wjazdową. Jest decyzja

Wielu podróżnych czekało na tę wiadomość - obowiązek poddania się kwarantannie wjazdowej zostanie zniesiony, informuje resort zdrowia. W ocenie Instytutu Zdrowia Publicznego (FHI), na którego zaleceniach opiera się rząd, restrykcja ta ma obecnie niewielkie znaczenie w przypadku transmisji koronawirusa, nie wpływa też na zwiększenie wydolności służby zdrowia.

Uciążliwa, a nic nie daje

Obecnie podróżni przybywający do Norwegii z obszaru objętego wymogiem kwarantanny, którzy nie posiadają paszportu covidowego (nie mogą udokumentować, że zostali w pełni zaszczepieni lub przeszli COVID-19), muszą przejść kwarantannę wjazdową. FHI wystosowało jednak zalecenia, w których zwróciło uwagę, że podróżni bez UCC stanowią jedynie 7 proc. zarejestrowanych i 4 proc. przypadków zakażonych. Instytut ocenił więc, że ten środek kontroli ma zatem niewielkie znaczenie w powstrzymaniu transmisji wirusa. Rząd zgodził się z zaleceniami.



- Zgadzam się z FHI, że odsetek zarażonych wśród imigrantów bez paszportu covidowego jest tak mały w związku z sytuacją epidemiczną, jaką mamy teraz w Norwegii, że nadszedł czas na zniesienie tego wymogu. Przyczyni się do szybszego otwarcia społeczeństwa, z łatwiejszym wjazdem do kraju. Może to mieć pozytywne skutki społeczno-gospodarcze dla ogółu przedsiębiorców, a w szczególności dla branży turystycznej – komentuje szefowa resortu Ingvild Kjerkol.