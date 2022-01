Kwarantanna wjazdowa zniesiona za 2-3 tygodnie? Mają ją zastąpić testy

Jedna z najbardziej uciążliwych i dających się podróżnym we znaki restrykcji w Norwegii - kwarantanna wjazdowa - może już niedługo odejść do lamusa. Urząd ds. Zdrowia informuje, że w całkiem niedalekiej przyszłości wymóg zastąpią autotesty na covid-19

Bjørn Guldvog, szef Helsedirektoratet w wywiadzie dla stacji TV2 przyznał, że Urząd wysłał zalecenia do władz krajowych i lokalnych, w których prosi, by te przygotowały zdecydowanie większą ilość autotestów w kierunku wirusa Sars-CoV-2. Miałyby one zastąpić obowiązkową obecnie kwarantannę wjazdową. Guldvog pytany o konkrety, odpowiada, że taki scenariusz może się spełnić już całkiem niedługo. - Może to być koniec kwarantanny i nie jest to też bardzo odległa przyszłość. Może 2-3 tygodnie - mówi szef Urzędu ds. Zdrowia.