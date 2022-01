Zaszczepieni trzema dawkami unikną testów PCR. Mogą zbadać się sami

Oznacza to, że jeśli samodzielnie wykonają one test na obecność koronawirusa i jego wynik okaże się pozytywny, nie muszą po tym udawać się do stacji testowej na dodatkowe badanie. Władze zalecają jednocześnie, aby takie osoby skorzystały z gminnych rozwiązań rejestracji autotestów. Rząd postanowił zwolnić pewną grupę z obowiązku potwierdzenia infekcji stacjonarnie, aby odciążyć stacje testowe w Norwegii. W związku z rosnącą liczbą zakażeń sars-cov-2 mogą one odczuwać w najbliższym czasie wzmożoną presję.