Kwarantanna dla Polski bez zmian. Jest decyzja MSZ

Choć kilka dni temu Instytut Zdrowia Publicznego (FHI) zalecał, by Polskę zdjąć z tzw. czerwonej listy państw, po powrocie z których obowiązuje w Norwegii kwarantanna, MSZ zdecydowało, że nic w tej kwestii na razie się nie zmieni.

Zasady kwarantanny

Kwarantanna w Norwegii trwa 10 dni. Nie można w tym czasie chodzić do pracy ani szkoły, korzystać z transportu publicznego, powinno się również unikać odwiedzin. Dozwolone są za to spacery z zachowaniem dystansu społecznego, a także wizyty w sklepie lub aptece, jeśli to konieczne. Policja nie kontroluje każdej osoby przebywającej na kwarantannie, jednak jeśli wykryje złamanie jej zasad, wlepi mandat. Może nawet skończyć się zakazem wjazdu do kraju fiordów.