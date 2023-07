Remontowali rurę, dokonali odkrycia. Pod ziemią leżał pionek z wikińskiej gry

Rok temu stara rura kanalizacyjna w Trondheim wymagała naprawy. Teraz archeolodzy ogłosili, że w czasie renowacji dokonano jednak nietypowego odkrycia: około 4 metry pod ziemią znajdował się element gry z runami pochodzący prawdopodobnie ze średniowiecza.

Odkrycie jest niezwykłe jak na Trondheim, gdzie wcześniej znaleziono tylko dwa przedmioty z inskrypcjami runicznymi. Nad jamą, w której znajdował się element do gry, odkryto pozostałości drewnianych desek, które być może należały kiedyś do średniowiecznej ulicy.

Medieval gaming piece with runic inscription found in Trondheim

A może to król?

Słowo sifr to tak zwane heiti, oznaczające metaforycznie lub poetycko brata. Znak z drugiej strony inskrypcji to zaś bitwa. Imię może należeć do osoby, która wykonała element gry lub do tego, kto był jego właścicielem.