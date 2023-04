Odkryli grobowce pierwszych władców wikingów. Wśród znalezisk złoto, perły i statki

W Avaldsnes (Rogaland) znaleziono miejsce pochówku jednych z pierwszych królów wikingów. Badacze przypuszczają, że pochodzą z przełomu VII i VIII wieku. – To spektakularne odkrycie – chwalą się naukowcy.

Prace w Avaldsnes wskazały, że lokalizacja stanowiła miejsce pobytu władców żyjących około stu lat przed Haraldem Pięknowłosym. Ten panował w latach ok. 872-930. – Potwierdza to, że Avaldsnes było ważną siedzibą królewską już na początku epoki wikingów. Tradycje i zwyczaje tutejszych władców były później kopiowane przez dynastie królewskie we wschodniej Norwegii i Danii – profesor nadzwyczajny Håkon Reiersen z Muzeum Archeologicznego Uniwersytetu w Stavanger.



Jak twierdzą sami naukowcy, władców wikingów „pochowano z wielką pompą”. Każdy z nich został pogrzebany na statku zakopanym w ziemi. Do stworzonych w ten sposób kurhanów dokładano złoto, perły i inne kosztowności. Sposób przeprowadzenia ceremonii potwierdzają odkrycia archeologiczne w Avaldsnes.