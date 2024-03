Płonące stosy w krainie lodu. Historia norweskich czarownic

Królowa Sonja odwiedza Vardø, małe miasteczko na północnych rubieżach Norwegii, w okręgu Finnmark. Mamy rok 2011. Atmosfera jest podniosła. Monarchini spaceruje wzdłuż monumentu upamiętniającego wydarzenia sprzed setek lat. Jest wyraźnie poruszona. W Vardø – choć pomnik niewątpliwie ma przyciągać turystów – udało się nie sprowadzić tragedii do jarmarcznej, taniej sensacji. Naprawdę godnie oddano hołd 91 ofiarom lokalnych polowań na czarownice. Każdej z tych osób, 77 kobietom i 14 mężczyznom zamordowanym w XVII wieku, poświęcono osobną tablicę pamiątkową. W całej Norwegii podobnych historii było jednak więcej, w tym kraju doszło do około 850 procesów o czary.

Otóż… nie do końca wiadomo. Jedyne, co do czego mamy pewność, to to, że prawie wszędzie, gdzie dochodziło do procesów o czary, znakomitą większość ofiar stanowiły kobiety (choć są od tej reguły wyjątki – na Islandii i wśród norweskich Saamów częściej skazywano mężczyzn). Interpretacji nie ułatwia fakt, że były to kobiety we właściwie dowolnym wieku, wszystkich stanów cywilnych i wywodzące się z różnych warstw społecznych. Poza płcią nie ma między nimi wielu podobieństw. Czarownica nie musiała być koniecznie starą, brzydką, żyjącą gdzieś w zapadającej się chacie na marginesie społeczności kobietą – jak dzisiaj podpowiada nam stereotyp. To nie były wcale tylko potrzebujące pomocy, zależne od łaski i niełaski innych staruszki. Nie były to też wyłącznie bogaczki irytujące gromadę swoją wysoką pozycją społeczną i dobrobytem.