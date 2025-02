Piątka ocalałych. Norwescy więźniowie uwolnieni w czasie wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau

W czasie II wojny światowej do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec i Polski przewieziono 773 Żydów. Nataliia - stock.adobe.com - tylko do użytku redakcyjnego

27 stycznia minęło 80 lat od wyzwolenia obozu Auschwitz. Do Polski na uroczystości rocznicowe udali się książę koronny Haakon i premier Jonas Gahr Støre. Wśród ofiar śmiertelnych obozów koncentracyjnych było kilkuset norweskich Żydów. Wśród ocaleńców, którzy dotrwali w Auschwitz aż do dnia wyzwolenia – garstka. Kim byli i jak potoczyły się ich dalsze losy?

W czasie II wojny światowej do obozów koncentracyjnych na terenie Niemiec i Polski przewieziono 773 Żydów (większość z nich trafiła tam w czasie jednej akcji przeprowadzonej w 1942 roku przy współudziale norweskiej policji podlegającej kolaboracyjnemu rządowi Vidkuna Quislinga). Wojnę przeżyło 38 z nich. Pięć z tych osób znalazło się wśród 7 tysięcy więźniów Auschwitz pozostających tam do momentu wyzwolenia obozu. Nazywali się Kai Feinberg, Ludvig Paul Cohn, Berthold Epstein, Pavel Fraenkl i Karl Jacques Ajzenberg.

Ten ostatni spośród przybyłych z Norwegii ocalałych więźniów Oświęcimia miał też inne związki z Polską – urodził się w dawniej polskim Brześciu nad Bugiem. Gdy miał 9 lat, wraz z rodziną wyjechał do Paryża – tam Ajzenbergowie żyli jako bezpaństwowcy. Chciał wyemigrować do Brazylii, ale zrządzeniem losu spotkał pewnego Norwega. We dwóch zaplanowali, że Ajzenberg przyjmie fikcyjną tożsamość, poda się za syna owego Norwega. W ten sposób około roku 1934 trafił do Norwegii. Rozpoczął pracę w Stavanger, uczył języków obcych (umiał posługiwać się językiem hiszpańskim, niemieckim, francuskim, hebrajskim, a także trochę rosyjskim i polskim; w późniejszym okresie pracował także jako pielęgniarz). W 1940 roku doniósł na niego szwagier, podejrzewający, że Ajzenberg nie jest tym, za kogo się podaje. Aresztowano go. Końcem obozowej drogi był zaś Oświęcim. Po wyzwoleniu Ajzenberg wrócił do Norwegii, w 1948 roku uzyskał obywatelstwo. Zmarł w 1983.