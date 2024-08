Norweg-barbarzyńca? Norwescy wikingowie groźniejsi i bardziej brutalni od duńskich pobratymców

Badacze z Norwegii, Niemiec i USA dzięki interdyscyplinarnym badaniom korzystającym z takich dziedzin, jak osteologia (dział anatomii zajmujący się kośćmi), archeologia, filologia i socjologia postawili kilka interesujących tez dotyczących tematyki przemocy w epoce wikingów, zjawiska bardzo istotnego w ówczesnych skandynawskich społeczeństwach, o czym może świadczyć choćby intensywniej nasycona przemocą niż wiele innych zespołów wierzeń mitologia nordycka. Swoje wnioski przedstawili w tekście „Violence as a lens to Viking societies: a comparison of Norway and Denmark”