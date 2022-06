Stopy procentowe w górę. A to jeszcze nie koniec

Norges Bank podnosi główną stopę procentową z 0,75 proc. do 1,25 proc., czytamy w oświadczeniu . Komitet ds. Polityki Pieniężnej i Stabilności Finansowej Banku Centralnegoocenił, że tylko w ten sposób można ustabilizować inflację. - Perspektywa utrzymywania się wysokiej inflacji w dłuższym okresie wskazuje na szybszy wzrost stóp procentowych, niż wcześniej szacowano. Szybszy wzrost stóp procentowych zmniejszy obecne ryzyko, że inflacja utrzyma się na wysokim poziomie, i że w przyszłości pojawi się potrzeba zaostrzenia polityki pieniężnej - mówi prezes Norges Banku Ida Wolden Bache, cytowana w komunikacie prasowym.Bank Centralny zapowiada także, że kolejna podwyżka głównej stopy procentowej nastąpi w sierpniu, a latem przyszłego roku wartość stopy procentowej wzrośnie do ok. 3 proc. - Gdy teraz oceniamy perspektywy i obraz ryzyka, kluczowa stopa procentowa zostanie w sierpniu prawdopodobnie podniesiona do 1,5 proc. - informuje Bache.