Rada dla Norges Banku: być jak Rezerwa Federalna USA i podnieść stopy procentowe potrójnie

Komitet ds. stóp procentowych Norges Banku spotka się 22 czerwca. stock.adobe.com/ fot. Alexander/ tylko do użytku redakcyjnego

Analitycy finansowi i opinia publiczna są pewni, że zgodnie z prognozami i zapowiedziami samej instytucji Bank Centralny Norwegii podniesie w tym tygodniu stopy procentowe.

Choć nie wiadomo jeszcze, ile dokładnie wyniesie podwyżka, główna ekonomistka Elisabeth Holvik sugeruje, by pójść w ślady Rezerwy Federalnej USA i zdecydować się na 0,75 punktu procentowego w celu przezwyciężenia galopującej inflacji.

Holvik uważa, że ​​Norges Bank nie musi zachowywać ostrożności, jak dotychczas, podnosząc jednorazowo stopy procentowe o standardowe 0,25 punktu procentowego. W tym momencie może za to zdecydować się na potrójną stawkę, tak jak Bank Centralny Stanów Zjednoczonych.

W rozmowie z NTB główna ekonomistka podkreśla, że ​​potrzeba od roku do dwóch lat, zanim podwyżka stóp procentowych w pełni wpłynie na gospodarkę. Lepiej jednak działać dość radykalnie już teraz, aby uniknąć pozostawania w tyle i bycia zmuszonym do jeszcze bardziej znacznego podniesienia stóp procentowych w krótkim czasie w przyszłości.

– Doświadczenia z USA powinny być dzwonkiem alarmowym dla Norges Banku. Podnosząc stopę procentową tylko o 0,25 punktu procentowego w czerwcu, zwiększa się ryzyko, że my w Norwegii też przegrzejemy gospodarkę, przy gwałtownie rosnącej inflacji – pisze w swojej analizie Elisabeth Holvik, odnosząc się do sytuacji w USA. Uważa jednak, że tym razem norweski bank centralny nie zastosuje się do jej rady.