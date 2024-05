Norweska młodzież to mali przestępcy? Fakty mówią same za siebie

O przestępczości młodych mówi się coraz więcej. Czy problem rzeczywiście jest tak olbrzymi? Fot. Pexels (zdjęcie poglądowe)

Norweskie media poświęciły sporo miejsca nieprzyjemnym incydentom, do których doszło podczas obchodów 17 maja. To na przykład bójki, w tym pobicia do nieprzytomności. Tak działać może alkohol, w tym dniu spożywany bez umiaru przez wielu, również przez nastolatki. Statystyki wskazują, że do łamania prawa dochodzi nie tylko od święta.

Na początku maja 2024 roku ukazał się raport zawierający statystyki pokazujące wzrost przestępczości wśród najmłodszych, a konkretnie – przez zamieszkujące Oslo i okolice dzieci w wieku 10-14 lat. Liczba niepokojących incydentów jest w świetle tych danych większa niż przed pandemią, choć to głównie mało poważne wykroczenia.



Cytowany przez NRK kryminolog Stian Lid uważa, że być może faktyczny problem jest mniejszy niż jego medialny obraz. Bardziej przyciąga uwagę to, że trzy proc. młodzieży w wieku 10-17 lat trafiło już do kartotek niż to, że 97 proc. ma czyste konto. Podobnie myśli Jane Bechmann Dahl ze stołecznej policji. Nie jest pewna, czy przestępczość faktycznie rośnie, czy jest po prostu częściej zgłaszana. Choćby z tego powodu, że o małoletnich będących na bakier z prawem po prostu więcej się mówi.



Erik Lae Solberg z Partii Konserwatywnej podkreśla fakt istnienia większego zróżnicowania środków zaradczych niż skupianie się tylko na monitorowaniu postępowania jednostek, które już złamały prawo. Wspomina o planach dofinansowania szkół oraz o dbaniu, by wszystkie dzieci, niezależnie od poziomu dochodu rodziców, miały dostęp do rozwijających zainteresowania zajęć pozaszkolnych. Wymienia też specjalistyczny program EXIN, pomagający młodym dorosłym opuścić światek przestępczy.

W sieci nienawiści Norweska policja zwróciła ostatnio uwagę na treści, którymi dzieci – głównie młodzi chłopcy – dzielą się w internecie, na przykład na TikToku, Instagramie czy pozwalającym na znacznie większą anonimowość Telegramie. Są to komunikaty pełne hejtu, często wyrażające zainteresowanie politycznymi ekstremizmami, zarówno skrajnie prawicowym, jak i islamskim. Niektóre dzieci poszukiwały informacji o przeprowadzaniu ataków terrorystycznych, zdarzały się nawet przypadki rozpoczęcia planowania takich działań.



Jak ocenia Torgils Lutro z Norweskiej Służby Bezpieczeństwa (PST), radykalizujący się nastolatkowie robią to, co robią, z poczucia wyobcowania. Chcą stać się częścią jakiejkolwiek wspólnoty, poczuć, że nie są bezwartościowi, czuć się męsko. Gdy nie znajdują innych autorytetów, robią sobie idoli z neonazistów i masowych morderców.



Wbrew stereotypom z tego typu problemami nie mierzą się tylko osoby z niezamożnych rodzin. Nie trzeba doświadczać problemów finansowych, by być nieszczęśliwym dzieckiem. Z roku na rok radykalizują się coraz młodsi mieszkańcy Norwegii, nawet dwunasto- czy trzynastolatki.

Zdarza się, że osoby poniżej 18 roku życia tworzą gangi uwikłane w ciężkie przestępstwa.Fot. Pexels

Milczenie zamiast mówienia Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy może być fakt, jak trudno wykluczonym zwrócić się o pomoc. Według danych UNICEF-u, rasizmu doświadczył co trzeci norweski nastolatek o korzeniach imigranckich. Badania Uniwersytetu w Agder pokazują, że młodym Norwegom o korzeniach imigranckich trudno jest zgłaszać zachowania rasistowskie.



Uczniowie uważają, że szkoły nie traktują takich zdarzeń poważnie. W konsekwencji ofiary przestają alarmować o problemie. Najbardziej kłopotliwy jest rasizm strukturalny, ponieważ bywa dość nieoczywisty. Nastolatki nie są też często pewne, gdzie kończy się żart, a zaczyna przemoc.

Mówienie zamiast milczenia W skali ogólnokrajowej, biorąc pod uwagę całą populację, widać jednak wzrost w sygnalizowaniu problemów (a także, być może, intensyfikację negatywnych zdarzeń) z szerzącą się agresją wymierzoną w grupy marginalizowane.



W 2023 roku zgłoszeń dotyczących przestępstw z nienawiści było 1090, 18 proc. więcej niż rok wcześniej. To przypadki prześladowania na tle etnicznym, narodowym, rasowym, a także na tle orientacji seksualnej (w tym ostatnim przypadku wzrost zgłoszeń był proporcjonalnie największy). W związku z konfliktem izraelsko-palestyńskim i prześladowaniami, jakich dopuszcza się wojsko Izraela wobec palestyńskiej ludności cywilnej, w społeczeństwie wzrasta też antysemityzm.



Źródła: NRK, BT, Politet, Forskning, Klar Tale, Oslo kommune