Kraj fiordów zrobi kolejny krok w stronę bezgotówkowości. Norges Bank przetestuje cyfrowy pieniądz

Norwegia, uchodząca obecnie za kraj o najniższym udziale płatności gotówkowych na świecie, chce wprowadzić cyfrową walutę – informuje Norges Bank w komunikacie prasowym z 22 kwietnia. W ciągu najbliższych dwóch lat Bank Centralny Norwegii będzie testował różne rozwiązania techniczne dotyczące cyfrowego pieniądza (DSP).

Bank centralny rozważał możliwość wprowadzenia swojej cyfrowej waluty od ponad czterech lat i powołał oddzielną grupę roboczą. Ta uznała, że motywacja do badania DSP ostatnimi czasy wzrosła, dlatego zaleciła bankowi rozpoczęcie badań i testów, a także przyjrzenie się bliżej potrzebie wprowadzenia DSP i jego konsekwencjom.

Grupa robocza wcześniej zasugerowała dwa różne rozwiązania dla systemów DSP. Jeden ma postać tokena opartego na rejestrach, w którym pieniądze można wykorzystać za pośrednictwem aplikacji, a drugi to opcja z zamkniętym kontem, podobna do obecnych rozwiązań dla kryptowalut.

Jednocześnie technologia płatności rozwija się szybko, a wykorzystanie gotówki ciągle spada, pisze Norges Bank. Ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się covid-19 poprzez fizyczny kontakt z pieniędzmi wykorzystanie gotówki dramatycznie zmalało ogólnie na całym świecie. I chociaż kraje nordyckie w ostatnich latach zdominowały ranking zwolenników płatności bezgotówkowych, tendencja ta uwidoczniła się szczególnie w czasie epidemii koronawirusa – najbardziej w Norwegii. Zdaniem analityków nawet kiedy skończy się pandemia, obecni użytkownicy alternatywnych metod płatności, takich jak portfele mobilne i karty zbliżeniowe, prawdopodobnie nie wrócą już do gotówki. Od 1 stycznia 2020 roku wszystkie terminale w norweskich sklepach obsługują płatności zbliżeniowe, dzięki czemu za zakupy można płacić kartą płatniczą, smartwatchem lub smartfonem.

Liderzy bezgotówkowości są ostrożni

Mimo planów cyfryzacji na wzór Szwecji i rekordowego użycia operacji bezgotówkowych w Norwegii prezes banku centralnego Øystein Olsen studzi emocje i broni tradycyjnych pieniędzy. – Gotówka dodaje do systemu płatności kilka ważnych funkcji, które mogą być przydatne do przekazania i rozwijania poprzez emisję pieniądza cyfrowego banku centralnego. Potrzebujemy więcej wiedzy, aby móc zdecydować, czy jest to właściwy środek – mówi Olsen cytowany w komunikacie prasowym.