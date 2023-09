Koniec z naciąganiem klientów. Biorą się za dostawców energii elektrycznej

Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii we współpracy z Ministerstwem Dzieci i Rodziny zapowiadają porządki na rynku sprzedaży energii elektrycznej. Resorty proponują kilka środków, które ułatwią konsumentowi zawarcie korzystnej umowy z dostawcą, a przedsiębiorstwom energetycznym utrudnią oszukiwanie klientów, których obecnie kroi się nawet na wysyłce papierowych faktur.

Oba resorty przygotowują propozycję zmian legislacyjnych, które przyczynią się do stworzenia bardziej przyjaznego konsumentom rynku energii elektrycznej. - Chcemy, by konsumentom było łatwiej znaleźć najlepszą dla nich umowę na dostawę energii elektrycznej, a także, by nie dali się oszukać - podkreśla minister ds. dzieci i rodziny Kjersti Toppe, cytowana we wrześniowym komunikacie.