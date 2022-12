Nawet trzy tysiące koron oszczędności w ciągu roku. Którego dostawcę prądu w Norwegii wybrać?

Saga Energi AS – umowa SPOTPRIS -5 øre; szacunkowa kwota 3146 NOK miesięcznie,

Huskraft Energi – umowa Enkel Spot; szacunkowa kwota 3148 NOK miesięcznie.

W drugim co do wielkości mieście kraju fiordów, zakładając szacunkowe zużycie 16 tys. kWh energii rocznie, najtańsze oferty posiadają ci sami dostawcy, którzy prowadzą działalność również w Oslo:Pozostałe kontrakty – m.in. firm Fortum, VOKKS Kraft AS, czy REN Røros Strøm AS – zawierają się w kwotach od 3206 do 3425 NOK. Podobnie jak w stolicy Norwegii, różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą umową – oferowanymi przez Saga Energi AS oraz Polar Kraft AS – sięga 3348 NOK rocznie.