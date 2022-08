Rok szkolny 2022/2023: rozpiska świąt i dni wolnych

W drugiej połowie sierpnia norwescy uczniowie wracają do szkoły po wakacyjnej przerwie. Przygotowaliśmy więc rozpiskę dni wolnych od nauki, która pomoże zaplanować ferie dzieci i urlopy ich rodziców w nadchodzącym roku szkolnym.

W 2022 uczniowie do szkolnych ławek wracają w tygodniu 33. lub 34. Przykładowo gmina Oslo informuje, że placówki na jej terenie rozpoczynają rok szkolny 22 sierpnia (poniedziałek), z kolei w Stavanger szkoła rozpoczyna się 18 sierpnia (czwartek). Dokładna data początku zajęć po wakacjach może się bowiem różnić w zależności od gminy, dlatego tę informację należy sprawdzić na stronie danej szkoły, do której uczęszcza dziecko.

Planleggingsdager - dni organizacyjne w placówkach - w każdym roku szkolnym jest ich 5 lub 6. Uczniowie w tych dniach mają wolne od nauki. Szkoły same ustalają daty planleggingsdager - często jest to dzień przed/po weekendzie czy danym święcie.

Ferie jesienne 40 tydzień: 3-7 października 22 Agder, Oslo, Viken Troms og Finnmark, Svalbard: ferie jesienne potrwają na przełomie 40. i 41. tygodnia - 7-11 października Ferie jesienne 41 tydzień: 10-14 października 2022 Innlandet, Møre og Romsdal, Rogaland, Trøndelag, Vestfold og Telemark, Vestland Nordland: od 12 października do 14 października Na północy w niektórych placówkach uczniowie nie mają ferii jesiennych, tylko od dwóch do czterech dni wolnych, które czasem łączy się z planleggingsdager.

Boże Narodzenie, ferie zimowe

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie ferie świąteczne rozpoczną w 51 tygodniu, ok. 19 grudnia. Jednak każda szkoła sama ustala, kiedy wypadnie ostatni dzień nauki przed Bożym Narodzeniem, np. w Oslo uczniowie ostatni raz w 2022 w szkolnych ławkach zasiądą 22 grudnia. Do szkół wszystkie dzieci wrócą w pierwszym tygodniu Nowego Roku - tutaj zależnie od placówki, czy będzie to 2., czy 3 stycznia. Np. w Oslo 2 stycznia uczniowie podstawówek mają wolne, z kolei szkoły średnie same decydują, czy tego dnia wypada dzień organizacyjny.



Ferie zimowe w 2023 wypadają w tygodniu 8., 9. i 10.