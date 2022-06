Nieobecność tylko ze zwolnieniem od lekarza. W szkołach wraca prawo sprzed pandemii

Minister edukacji zwróciła uwagę, że obowiązywanie limitu działa z korzyścią dla uczniów i oświaty. – Ważne jest, by uczniowie chodzili do szkoły nie tylko, by się uczyć, ale także zostać częścią społeczności szkolnej. Wiemy, że limit nieobecności przyczynił się do większej aktywności uczniów w szkołach. Obecne zasady mają też swoje mankamenty. Musimy stale pracować nad ulepszeniem zasad, które przyczynia się do zwiększenia obecności uczniów w szkołach – przyznała minister edukacji.Umowa koalicyjna Partii Pracy i Centrum wskazuje, że przepisy dotyczące nieobecności uczniów w szkole mają być udoskonalone. Propozycja zmian w prawie ma trafić do Urzędu ds. Edukacji latem 2022 roku. Resort ma sprawdzić, czy obecne regulacje nie są zbyt skomplikowane i biurokratyczne.