Rok szkolny 2021/2022: w poniedziałek dzieci wracają do szkół

Data początku pierwszych zajęć po wakacjach może się różnić w zależności od gminy./zdjęcie ilustracyjne stock.adobe.com/standardowa/Karel

Rok szkolny w Norwegii zaczyna się szybciej niż w Polsce. W kraju fiordów druga połowa sierpnia oznacza powrót uczniów do szkół. W tym roku w większości placówek zajęcia rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek 16 sierpnia.

Reklama

Rok szkolny w Norwegii trwa ok. 190 dni - zaczyna się w połowie sierpnia, trwa zaś do połowy czerwca. W tym roku uczniowie do szkolnych ławek wracają w tygodniu 33. W większości placówek, np. w Oslo, datą rozpoczęcia roku szkolnego będzie 16 sierpnia (poniedziałek), jednak tę informację należy sprawdzić na stronie danej szkoły, do której uczęszcza dziecko - dokładna data początku zajęć po wakacjach może się bowiem różnić w zależności od gminy.

Władze gminy Oslo informują, że wszystkie placówki na jej terenie rok szkolny rozpoczynają 16 sierpnia, ostatni dzień szkoły przed wakacjami wypada zaś 17 czerwca.



Szkolny rozkład jazdy W tym roku z racji wyborów parlamentarnych, które odbędą się 13 września 2021, uczniowie szkół podstawowych mają tego dnia wolne od nauki. Szkoły średnie (Videregående skoler) same decydują, czy 13 września uczniowie pójdą do szkół, czy też odbiorą wolne w inny dzień.



W październiku czas na tzw. ferie jesienne (høstferie), które rozpoczynają się w tygodniu 40. lub 41. - w zależności od harmonogramu ustalonego w danej gminie.

Ferie jesienne 40 tydzień: 4-8 października



- Agder

- Odda w okręgu Vestland (pozostałe gminy z okręgu ferie ustaliły na tydzień 41)

- Oslo

- Viken

- Troms og Finnmark

- Nordland: 6-8 października

- Svalbard: ferie jesienne potrwają na przełomie 40. i 41. tygodnia - 8-12 października



Ferie jesienne 41 tydzień: 11-15 października



- Innlandet

- Møre og Romsdal

- Rogaland

- Trøndelag

- Vestfold og Telemark

- Vestland (oprócz Oddy)

Na północy w niektórych placówkach uczniowie nie mają ferii jesiennych, tylko od dwóch do czterech dni wolnych, które czasem łączy się z planleggingsdager - tzw. dniami organizacyjnymi.



Planleggingsdager - dni organizacyjne w placówkach - w każdym roku szkolnym jest ich 5. Uczniowie w tych dniach mają wolne od nauki. Szkoły same ustalają daty planleggingsdager - często jest to dzień przed/po weekendzie czy danym święcie.



Boże Narodzenie i ferie zimowe W roku szkolnym 2021/2022 uczniowie ferie świąteczne rozpoczną w 51 tygodniu, ok. 20 grudnia. Jednak każda szkoła sama ustala, kiedy wypadnie ostatni dzień nauki przed Bożym Narodzeniem, np. w Oslo uczniowie ostatni raz w 2021 w szkolnych ławkach zasiądą 22 grudnia. Do szkół wszystkie dzieci wrócą w Nowym Roku - 3 stycznia.

Tydzień 8: 21-25 lutego



-Oslo

-Agder

-Møre og Romsdal

-Vestfold og Telemark

-Trøndelag

-Vestland: (oprócz Ullensvang/Odda)

-Viken: (oprócz Buskerud - dawna nazwa gminy)



Tydzień 9: 28 lutego-4 marca

-Innlandet

-Rogaland

-Nordland

-Vestland: Ullensvang/Odda

-Viken: Buskerud



Tydzień 10: 7-11 marca



-Troms og Finnmark



Na Svalbardzie uczniowie nie mają ferii zimowych. Zamiast tego 25 lutego będzie dniem organizacyjnym - tego dnia lekcji nie będzie. Źródło: Anton Ivanov Photo - stock.adobe.com/standardowa/Tylko do użytku redakcyjnego

Wielkanoc W tym roku szkolnym przerwa wielkanocna (påskeferie) wypada w tygodniu 15. Uczniowie mają wolne od 11 do 18 kwietnia 2022.

Wielkanoc 2022



- Niedziela Palmowa - 10 kwietnia 2022

- Wielki Czwartek -14 kwietnia 2022

- Wielki Piątek - 15 kwietnia 2022

- Wigilia Paschalna - 16 kwietnia 2022

- Pierwszy dzień Wielkanocy - 17 kwietnia 2022

- Drugi dzień Wielkanocy - 18 kwietnia 2022



Niektóre szkoły 19 kwietnia wprowadzają planleggingsdager - dzięki temu uczniowie mają dodatkowo jeden dzień wolnego.

Dodatkowe dni wolne Początek maja - 1.05 - to Święto Pracy, w tym roku wypada jednak w niedzielę. Lekcje nie odbędą się za to 17 maja (tydz. 20) - to Dzień Konstytucji, norweskie święto narodowe. W maju uczniowie będą mieć także wolne 26. - tego dnia wypada Wniebowstąpienie Pańskie.



Z kolei w czerwcu, jeszcze przed wakacjami, dzień wolny od nauki to poniedziałek 6 czerwca (23 tydzień) - drugi dzień zielonych Świątek - można więc zaplanować długi weekend. Ostatni dzień szkoły przed wakacjami w 2022 wypada ok. 17 czerwca (tydzień 24).



Jednak wszystkie daty należy sprawdzać na stronie danej placówki, do której uczęszcza dziecko, gdyż daty lokalnie mogą różnić się od siebie.