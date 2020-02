Obowiązkowe testy w przedszkolach: będą sprawdzać znajomość norweskiego u dzieci

Od 2021 roku wszystkie przedszkola w kraju fiordów będą miały obowiązek przeprowadzania testów dla dzieci ze znajomości języka norweskiego. Ma to ułatwić sześciolatkom początek kolejnego etapu edukacji – w szkole podstawowej. Obecnie tylko co trzecia placówka praktykuje sprawdzanie wiedzy językowej u swoich wychowanków.

Dzieciom będzie łatwiej

Przedszkola, które sprawdzają umiejętności językową kilkulatków – a stanowią one obecnie ok. 30 proc. norweskich placówek – są w stanie lepiej przygotować je do rozpoczęcia nauki w podstawówce. Jeśli dziecko wykazuje braki w znajomości norweskiego, nauczyciele dokładają starań, aby je nadrobiło, w co angażują także poinformowanych o problemie rodziców.



Poza tym bowiem, że w podstawówce dziecko, które nie rozumie języka norweskiego w wystarczającym stopniu, może mieć trudności z realizacją programu edukacji i przyswajaniem nowej wiedzy, nieznajomość języka odbije się na jego relacjach z rówieśnikami, poczuciu bezpieczeństwa i odnalezieniu się w nowej społeczności.