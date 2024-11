W rządowej propozycji przyszłorocznego budżetu państwa zaproponowano niestety jedynie marginalne zmiany w podatku dochodowym. Partia Konserwatywna przedstawiła swój alternatywny budżet państwa i chce obniżyć podatki dochodowe o dziewięć mld NOK. Ale większość ich cięć nadal trafia do najbogatszych. Mówiąc inaczej: propozycja Partii Konserwatywnej oznacza, że ​​pojedynczy biznesmen zajmujący się łososiem otrzyma ulgi podatkowe w wysokości równej 100 tys. zwykłych pracowników łącznie.



Brak zaangażowania w obniżenie podatków może wynikać także z chęci wykorzystania finansów państwa do innych celów. Jeśli ludzie rzeczywiście są bardziej skłonni w ciągu najbliższych kilku lat przekazać Hydro 23 mld NOK dotacji na energię elektryczną, niż otrzymać każdy ulgę podatkową w wysokości sześciu tys. NOK, to jest to demokratyczna opinia, którą ekonomiści w tym kraju muszą zaakceptować~ ocenia gorzko Ole-Andreas Elvik Næss.